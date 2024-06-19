В Париже проходит крупнейшая европейская выставка вооружений Eurosatory, на которой, как отмечает аналитик немецкого издания Bild, Юлиан Репке, очень хорошо видно, как развязанная Россией преступная война против Украины произвела революцию на мировом рынке оружия.

Как вторжение армии РФ в Украину привело к революции на мировом рынке вооружений

Репке отмечает, что в рамках выставки в Париже производители вооружений из 62 стран демонстрируют более 2 тыс. образцов оружия.

При этом выставку посетило около 250 делегаций от 96 государств, считающихся потенциальными покупателями.

Аналитик заключил, что развязанная Россией преступная война против Украины революционно изменила мировой рынок оружия по трем направлениям.

Война дронов обострила потребность в высокотехнологичных и скорострельных системах ПВО. Происходит возрождение тяжелых ракетных комплексов. Одновременно снова нужны танки и бронетехника, защищенные от дронов.

Гражданские компании начали выпускать оружие. Например, судостроители начали делать морские дроны, логистические фирмы – развивать цепочки доставки боеприпасов, а IT-разработчики – внедрять искусственный интеллект в беспилотники.

На рынок вышли компании из стран третьего мира, поставляющие дешевое оружие.

Аналитик заключил, что в такой войне, как в Украине, важнее количество, чем качество.

Что известно об украинских образцах вооружений на выставке в Париже

По словам аналитика Юлиана Репке, на крупнейшей европейской выставке вооружений Eurosatory был представлен новый дрон-камикадзе украинского производства Булава.

Украинский оборонный портал Defense Express называет его аналогом российского "Ланцета" и отмечает, что за границей он представлен под экспортным названием Mace, отмечает аналитик.

Скорость "Булавы" – до 100 км/ч, в воздухе этот дрон-камикадзе может находиться более 50 минут.

Украинские дроны-камикадзе "Булава" работают с программным обеспечением искусственного интеллекта. Это позволяет беспилотнику автоматически находить ранее установленные слабые места в российских танках и БТР во время финального подлета к цели. Текущая производительность составляет 300 штук в месяц и продолжает расти, – подчеркнул Рёпке.