"The Boys Of Dungeon Lane". Пол Маккартни анонсировал новый альбом

Бывший участник культовой группы The Beatles, британский музыкант Пол Маккартни анонсировал свой новый альбом The Boys Of Dungeon Lane. Это его первый релиз после известного альбома McCartney III 2020 года.

Пол Маккартни анонсировал новый альбом

Новый альбом Маккартни вдохновлен воспоминаниями музыканта о его раннем детстве в Ливерпуле и отношениях с музыкантами Джорджем Гаррисоном и Джоном Ленноном до начала «битломании».

Альбом The Boys Of Dungeon Lane, который описывают как самый интроспективный альбом музыканта на сегодня, является ссылкой на маршрут от Ливерпуля до побережья Спик — района, где Маккартни провел детство. Отмечается, что сборник показывает бывшего участника The Beatles «в откровенном, уязвимом и глубоко рефлексивном настроении».

Для меня это песня, исполненная воспоминаний. Название альбома The Boys Of Dungeon Lane из текста этой песни. Я именно об этом и думал — о оставшихся позади тех днях и часто задаюсь вопросом, не пишу ли я только о прошлом, но потом думаю: а как можно писать о чем-то другом? — сказал Маккартни о главном сингле альбома.

Выход альбома The Boys Of Dungeon Lane, который насчитывает 14 песен, запланирован на 29 мая 2026 года.