Пол Маккартни предупредил об опасности ИИ для артистов
Категория
Культура
Дата публикации

Пол Маккартни предупредил об опасности ИИ для артистов

Пол Маккартни
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Источник:  Reuters

По мнению одного из основателей и участников рок-группы The Beatles Пола Маккартни, искусственный интеллект может быть использован для "обворовывания" артистов. На этом фоне он попросил правительство Великобритании сделать все возможное, чтобы будущие реформы авторского права защитили творческие индустрии.

Главные тезисы

  • Пол Маккартни напоминает властям о важности защиты авторских прав.
  • ИИ может навредить творческим людям, если не будут приняты надлежащие меры для защиты их произведений.
  • Британская власть рассматривает возможные реформы в авторском праве, но до сих пор не приняла окончательного решения.

ИИ может навредить артистам

Что важно понимать, в прошлом месяце официальный Лондон предложил артистам лицензировать свои работы по использованию в обучении ИИ.

Британская власть также добавила, что должно быть исключение, "чтобы поддержать использование широкого спектра материалов разработчиками ИИ, права на которые не были защищены".

По словам Пола Маккартни, его волнует тот факт, что только технологические гиганты извлекут выгоду, если авторские права не будут должным образом защищены.

ИИ — это отличная вещь, но он не должен обворовывать творческих людей. Убедитесь, что вы защищаете творческих мыслителей, творческих художников, в противном случае у вас их не будет. Вот так просто.

Пол Маккартни

Пол Маккартни

Певец, композитор и один из основателей The Beatles

Официальное решение до сих пор не принято

Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день британские власти продолжают консультации относительно своих реформ в сфере авторского права.

Официальный Лондон признает тот факт, что существует правовая неопределенность по поводу того, как применяются существующие законы в Британии, что рискует подорвать инвестиции и внедрение технологий искусственного интеллекта.

По мнению Пола Маккартни, больше всего могут пострадать артисты, если изменения не будут учтены должным образом.

Вы получаете молодых парней, девушек, которые пишут прекрасную песню, и они не владеют ею, и они не имеют к ней никакого отношения, и любой желающий может просто украсть ее. Правда в том, что деньги куда-то уходят, и они попадают на стриминговые платформы — кто-то их получает, и это должен быть человек, который их создал.

Как отмечает артист, это не должен быть просто какой-нибудь технологический гигант.

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