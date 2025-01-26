Пол Маккартни предупредил об опасности ИИ для артистов

По мнению одного из основателей и участников рок-группы The Beatles Пола Маккартни, искусственный интеллект может быть использован для "обворовывания" артистов. На этом фоне он попросил правительство Великобритании сделать все возможное, чтобы будущие реформы авторского права защитили творческие индустрии.
Главные тезисы
- Пол Маккартни напоминает властям о важности защиты авторских прав.
- ИИ может навредить творческим людям, если не будут приняты надлежащие меры для защиты их произведений.
- Британская власть рассматривает возможные реформы в авторском праве, но до сих пор не приняла окончательного решения.
ИИ может навредить артистам
Что важно понимать, в прошлом месяце официальный Лондон предложил артистам лицензировать свои работы по использованию в обучении ИИ.
Британская власть также добавила, что должно быть исключение, "чтобы поддержать использование широкого спектра материалов разработчиками ИИ, права на которые не были защищены".
По словам Пола Маккартни, его волнует тот факт, что только технологические гиганты извлекут выгоду, если авторские права не будут должным образом защищены.
Официальное решение до сих пор не принято
Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день британские власти продолжают консультации относительно своих реформ в сфере авторского права.
Официальный Лондон признает тот факт, что существует правовая неопределенность по поводу того, как применяются существующие законы в Британии, что рискует подорвать инвестиции и внедрение технологий искусственного интеллекта.
По мнению Пола Маккартни, больше всего могут пострадать артисты, если изменения не будут учтены должным образом.
Как отмечает артист, это не должен быть просто какой-нибудь технологический гигант.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-