Пол Маккартні попередив про небезпеку ШІ для митців

На переконання одного із засновників і учасників рок-гурту The Beatles Пола Маккартні, штучний інтелект може бути використаний для "обкрадання" артистів. На цьому тлі він попросив уряд Великої Британії зробити все можливе, щоб майбутні реформи авторського права захистили творчі індустрії.
Головні тези:
- Пол Маккартні нагадує владі про важливість захисту авторських прав.
- ШІ може нашкодити творчим людям, якщо не будуть вжиті належні заходи для захисту їхніх творів.
- Британська влада розглядає можливі реформи в авторському праві, але досі не ухвалила остаточного рішення.
ШІ може нашкодити митцям
Що важливо розуміти, минулого місяця офіційний Лондон запропонував художникам ліцензувати свої роботи для використання в навчанні ШІ.
Британська влада також додала, що має бути виняток, "щоб підтримати використання широкого спектру матеріалів розробниками ШІ, права на які не були захищені".
За словами Пола Маккартні, його хвилює той факт, що лише технологічні гіганти отримають вигоду, якщо авторські права не будуть належним чином захищені.
Офіційного рішення досі не ухвалено
Що важливо розуміти, станом на сьогодні британська влада продовжує консультації щодо своїх реформ у сфері авторського права.
Офіційний Лондон визнає той факт, що існує правова невизначеність щодо того, як застосовуються існуючі закони в Британії, що ризикує підірвати інвестиції та впровадження технологій штучного інтелекту.
На переконання Пола Маккартні, найбільше можуть постраждати митці, якщо зміни не будуть враховані належним чином.
Як зазначає артист, це не має бути просто якийсь технологічний гігант.
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