Пол Маккартні попередив про небезпеку ШІ для митців

На переконання одного із засновників і учасників рок-гурту The Beatles Пола Маккартні, штучний інтелект може бути використаний для "обкрадання" артистів. На цьому тлі він попросив уряд Великої Британії зробити все можливе, щоб майбутні реформи авторського права захистили творчі індустрії.

ШІ може нашкодити митцям

Що важливо розуміти, минулого місяця офіційний Лондон запропонував художникам ліцензувати свої роботи для використання в навчанні ШІ.

Британська влада також додала, що має бути виняток, "щоб підтримати використання широкого спектру матеріалів розробниками ШІ, права на які не були захищені".

За словами Пола Маккартні, його хвилює той факт, що лише технологічні гіганти отримають вигоду, якщо авторські права не будуть належним чином захищені.

ШІ — це чудова річ, але він не повинен обкрадати творчих людей. Переконайтеся, що ви захищаєте творчих мислителів, творчих художників, інакше у вас їх не буде. Ось так просто. Пол Маккартні Співак, композитор та один із засновників The Beatles

Офіційного рішення досі не ухвалено

Що важливо розуміти, станом на сьогодні британська влада продовжує консультації щодо своїх реформ у сфері авторського права.

Офіційний Лондон визнає той факт, що існує правова невизначеність щодо того, як застосовуються існуючі закони в Британії, що ризикує підірвати інвестиції та впровадження технологій штучного інтелекту.

На переконання Пола Маккартні, найбільше можуть постраждати митці, якщо зміни не будуть враховані належним чином.

Ви отримуєте молодих хлопців, дівчат, які пишуть прекрасну пісню, і вони не володіють нею, і вони не мають до неї ніякого відношення, і будь-хто, хто хоче, може просто вкрасти її. Правда в тому, що гроші кудись йдуть, і вони потрапляють на стрімінгові платформи — хтось їх отримує, і це має бути людина, яка їх створила. Поширити

Як зазначає артист, це не має бути просто якийсь технологічний гігант.