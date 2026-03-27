"The Boys Of Dungeon Lane". Пол Маккартні анонсував новий альбом

Колишній учасник культової групи The Beatles, британський музикант Пол Маккартні анонсував свій новий альбом «The Boys Of Dungeon Lane». Це його перший реліз після відомого альбому «McCartney III» 2020 року.

Новий альбом Маккартні натхненний спогадами музиканта про його раннє дитинство у Ліверпулі та стосунки з музикантами Джорджем Гаррісоном та Джоном Ленноном до початку «бітломанії».

Альбом «The Boys Of Dungeon Lane», який описують як «найбільш інтроспективний альбом» музиканта на сьогодні, є посиланням на маршрут від Ліверпуля до узбережжя Спік — району, де Маккартні провів дитинство. Зазначається, що збірка показує колишнього учасника The Beatles «у відвертому, вразливому та глибоко рефлексивному настрої».

Для мене це пісня, сповнена спогадів. Назва альбому, «The Boys Of Dungeon Lane», з тексту цієї пісні. Я саме про це й думав — про ті дні, що залишилися позаду, і часто задаюся питанням, чи не пишу я лише про минуле, але потім думаю: а як можна писати про щось інше? — сказав Маккартні про головний сингл альбому.

Вихід альбому «The Boys Of Dungeon Lane», який налічує 14 пісень, заплановано на 29 травня 2026 року.