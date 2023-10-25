Tinder позволил родственникам и друзьям пользователей выбирать для них пару

Приложение для знакомств Tinder позволило друзьям и семье пользователей рекомендовать потенциальных партнеров с помощью новой функции Tinder Matchmaker.

Что подразумевает Tinder Matchmaker

С помощью новой функции пользователи смогут предоставлять другим доступ к своим аккаунтам на 24 часа, чтобы они могли предлагать потенциальных партнеров.

Tinder говорит, что это делает поиск отношений "командным видом спорта".

Функция Matchmaker отправляет профили группе избранных людей, выбранных пользователем, чтобы они могли прокручивать их и выражать свое мнение.

Эта группа не может ругать или отклонять потенциальные совпадения, но может давать рекомендации.

Эта функция сначала будет развернута в 15 странах, включая Великобританию, США и Австралию, а через несколько месяцев станет глобальной.

Вызовет ли новая функция проблему с конфиденциальностью

Эксперт по знакомствам и знакомствам Сара Луиза Райан говорит, что ее единственная оговорка относительно новой функции состоит в том, что профилем одного человека можно делиться цифровым способом с другими людьми.

Эта функция означает, что до 15 человек могут просматривать профиль без входа в Tinder.

Мысль о том, что [до 15] людей, которых вы не знаете и не обязательно видите их лица, — они смотрят на ваш профиль… Я не знаю, как я к этому отношусь. Поделиться

Посторонние люди могут дать более объективное видение потенциальных совпадений, добавила она, хотя слишком много мнений могут «затмить суждения».

Приложение для знакомств Hinge запустило подобную функцию в 2017 году, но сейчас ее закрыли.