Tinder дозволив родичам та друзям користувачів обирати для них пару

Lодаток для знайомств Tinder дозволив друзям і родині користувачів рекомендувати потенційних партнерів за допомогою нової функції Tinder Matchmaker.

Що передбачає Tinder Matchmaker

За допомогою нової функції користувачі зможуть надавати іншим доступ до своїх облікових записів на 24 години, щоб вони могли пропонувати потенційних партнерів.

Tinder каже, що це робить пошук стосунків «командним видом спорту».

Функція Matchmaker надсилає профілі групі вибраних людей, обраних користувачем, щоб вони могли прокручувати їх та висловлювати свою думку.

Ця група не може лайкати чи відхиляти потенційні збіги, але може давати рекомендації.

Ця функція спочатку буде розгорнута в 15 країнах, включаючи Велику Британію, США та Австралію, а за кілька місяців стане глобальною.

Чи викличе нова функція проблему з конфіденційністю

Експерт зі знайомств і знайомства Сара Луїза Райан каже, що її єдине застереження щодо нової функції полягає в тому, що профілем однієї особи можна ділитися цифровим способом з іншими людьми.

Ця функція означає, що до 15 людей можуть переглядати профіль без входу в Tinder.

Думка про те, що [до 15] людей, яких ви не знаєте і не обов’язково бачите їхні обличчя, — вони дивляться на ваш профіль… Я не знаю, як я до цього ставлюся. Поширити

Сторонні люди можуть дати більш об’єктивне бачення потенційних збігів, додала вона, хоча занадто багато думок можуть «затьмарити судження».

Додаток для знайомств Hinge запустив подібну функцію в 2017 році, але зараз її закрили.