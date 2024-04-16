Традиционные ремесла в современном исполнении — новая книга от Сreative Publishing

В издательстве Creative Publishing (ex СP PUBLISHING) вышла книга «Contemporary Ukrainian Crafts | Традиционные ремесла в современном исполнении» — первое издание современного развития народных художественных промыслов в Украине. В нее вошли рассказы о ремеслах с тысячелетними традициями и талантливых украинцах, которые их исследуют, интерпретируют и создают современный культурный код.

Почему важно прочитать книгу "Традиционные ремесла в современном исполнении"

Это издание является летописью сегодняшнего дня — книга фиксирует истории наших земляков о поисках своего назначения и любимого дела в народных художественных промыслах.

Фото: creativepublishing.com.ua

Издание разделено на восемь разделов, рассказывающих об оригинальных предметах для дома. В книгу вошли следующие традиционные ремесла: керамика, ковровщики и гобелены, домашний текстиль, вытинанка, резьба по дереву, свечи, мебель ручной работы, голубничество, а также глава о современном переосмыслении материалов.

Фото: creativepublishing.com.ua

Новая книга уникальна — в ней впервые собраны современные украинские ремесленники, которые экспериментируют с техниками и материалами, узорами и орнаментами, создавая современные продукты. В этом проявляется генетическая склонность украинцев к созданию красоты своими руками, тяга к ремеслам, которая передается от поколения к поколению. Некоторых участников к ремесленничеству побудила именно война — трагический повод дал им время посвятить себя любимому, а иногда даже желанному делу. Люсия Бондарь автор проекта, издательство Creative Publishing

Фото: creativepublishing.com.ua

Рассказы о современных мастерах, ремесленных студиях и магическом процессе создания дополнены аналитическими статьями и исторической справкой.

К работе над книгой редакция пригласила профессионалов в своих сферах, всю жизнь исследующих украинские традиции или занимающихся продвижением современных брендов на международных площадках.

Фото: creativepublishing.com.ua

Украина — государство с давними традициями, которые ярко отражены в издании в работах мастеров, несущих региональный колорит. Нашей нации очень ценно сохранить народные художественные промыслы, а также развивать мастерство и сочетать обычаи с современностью, — отмечает соавтор проекта, эксперт по креативным индустриям Ульяна Хромяк. Поделиться

Фото: creativepublishing.com.ua

В книге представлены около 40 украинских брендов и мастеров, среди которых Empath Ceramics, Guculiya, Hatka, Kysen, MAKHNO Studio, Velika Bogaiha, Gushka, Mapico, Gnizdo, Ptashatam, Triytsya Collections, Ukrainian Kitchen Crafts, Ruda Studio и многие другие представители.

Фото: creativepublishing.com.ua

Издание создано при поддержке Кредобанка.

По словам Ежи Яцека Шугаева, председателя правления банка, «одна из приоритетных задач Кредобанка в условиях полномасштабной войны – быть опорой для украинского бизнеса.

Creative publishing – новое название издательства CP Publishing, которое создает книги подарочного формата о современной культуре Украины с 2020 года.