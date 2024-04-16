Традиционные ремесла в современном исполнении — новая книга от Сreative Publishing

В издательстве Creative Publishing (ex СP PUBLISHING) вышла книга «Contemporary Ukrainian Crafts | Традиционные ремесла в современном исполнении» — первое издание современного развития народных художественных промыслов в Украине. В нее вошли рассказы о ремеслах с тысячелетними традициями и талантливых украинцах, которые их исследуют, интерпретируют и создают современный культурный код.
Почему важно прочитать книгу "Традиционные ремесла в современном исполнении"
Это издание является летописью сегодняшнего дня — книга фиксирует истории наших земляков о поисках своего назначения и любимого дела в народных художественных промыслах.
Издание разделено на восемь разделов, рассказывающих об оригинальных предметах для дома. В книгу вошли следующие традиционные ремесла: керамика, ковровщики и гобелены, домашний текстиль, вытинанка, резьба по дереву, свечи, мебель ручной работы, голубничество, а также глава о современном переосмыслении материалов.
Рассказы о современных мастерах, ремесленных студиях и магическом процессе создания дополнены аналитическими статьями и исторической справкой.
К работе над книгой редакция пригласила профессионалов в своих сферах, всю жизнь исследующих украинские традиции или занимающихся продвижением современных брендов на международных площадках.
В книге представлены около 40 украинских брендов и мастеров, среди которых Empath Ceramics, Guculiya, Hatka, Kysen, MAKHNO Studio, Velika Bogaiha, Gushka, Mapico, Gnizdo, Ptashatam, Triytsya Collections, Ukrainian Kitchen Crafts, Ruda Studio и многие другие представители.
Издание создано при поддержке Кредобанка.
По словам Ежи Яцека Шугаева, председателя правления банка, «одна из приоритетных задач Кредобанка в условиях полномасштабной войны – быть опорой для украинского бизнеса.
Creative publishing – новое название издательства CP Publishing, которое создает книги подарочного формата о современной культуре Украины с 2020 года.
Предыдущие работы освещали украинскую традиционную моду, креативную индустрию и искусство.
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