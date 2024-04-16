Традиційні ремесла у сучасному виконанні — нова книга від Сreative Publishing
Категорія
Культура
Дата публікації

Традиційні ремесла у сучасному виконанні — нова книга від Сreative Publishing

«Contemporary Ukrainian Crafts | Традиційні ремесла у сучасному виконанні»
Джерело:  online.ua

У видавництві Creative Publishing (ex СP PUBLISHING) вийшла книга «Contemporary Ukrainian Crafts | Традиційні ремесла у сучасному виконанні» — перше видання про сучасний розвиток народних художніх промислів в Україні. До неї увійшли розповіді про ремесла з тисячолітніми традиціями й талановитих українців, які їх досліджують, інтерпретують та створюють сучасний культурний код. 

Чому важливо прочитати книгу “Традиційні ремесла у сучасному виконанні”

Це видання є літописом сьогодення — книга фіксує історії наших земляків про пошуки свого призначення та улюбленої справи в народних художніх промислах.

Фото: creativepublishing.com.ua

Видання поділене на вісім розділів, які розповідають про оригінальні предмети для дому. До книги увійшли такі традиційні ремесла: кераміка, килимарство та гобелени, домашній текстиль, витинанка, різьблення по дереву, свічкарство, меблі ручної роботи, гутництво, а також глава про сучасне переосмислення матеріалів.

Фото: creativepublishing.com.ua

Нова книга є унікальною — в ній вперше зібрані сучасні українські ремісники, які експериментують із техніками та матеріалами, візерунками та орнаментами, створюючи модерні продукти. У цьому виявляється генетична схильність українців до створення краси своїми руками, потяг до ремесел, що передаються від покоління до покоління. Деяких учасників до ремісництва спонукала саме війна — трагічний привід дав їм час присвятити себе улюбленій, а іноді навіть омріяній справі.

Люсія Бондар

Люсія Бондар

авторка проєкту, видавчиня Creative Publishing

Фото: creativepublishing.com.ua

Розповіді про сучасних майстрів, ремісничі студії й магічний процес створення доповнений аналітичними статтями та історичною довідкою.

До роботи над книгою редакція запросила професіоналів у своїх сферах, які все життя досліджують українські традиції або займаються просуванням сучасних брендів на міжнародних майданчиках.

Фото: creativepublishing.com.ua

Україна — держава з давніми традиціями, які яскраво відображені у цьому виданні в роботах майстрів, що несуть регіональний колорит. Нашій нації дуже цінно зберегти народні художні промисли, а також розвивати майстерність та поєднувати звичаї із сучасністю, — наголошує співавторка проєкту, експертка з креативних індустрій Уляна Хром’як.

Фото: creativepublishing.com.ua

У книзі представлені біля 40 українських брендів і майстрів, серед яких Empath Ceramics, Guculiya, Hatka, Kysen, MAKHNO Studio, Velika Bogaiha, Gushka, Mapico, Gnizdo, Ptashatam, Triytsya Collections, Ukrainian Kitchen Crafts, Ruda Studio та багато інших представників ремісничої галузі.

Фото: creativepublishing.com.ua

Видання створено за підтримки Кредобанку.

За словами Єжи Яцека Шугаєва, голови правління банку, «одне з пріоритетних завдань Кредобанку в умовах повномасштабної війни — бути опорою для українського бізнесу.

Creative publishing — нова назва видавництва CP Publishing, яке створює книги подарункового формату про сучасну культуру України з 2020 року.

Попередні роботи висвітлювали українську традиційну моду, креативну індустрію та новочасне мистецтво.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
"Культура vs війна. Тарас Компаніченко". Премʼєра документального фільму
"Культура vs війна. Тарас Компаніченко". Премʼєра документального фільму
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Найкращі книги 2023 року в Україні — ПЕН оголосив свій список
книги
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
У Києві відбулася презентація книги «Сьогодні. Роман про двійників путіна»
Книга «Сьогодні. Роман про двійників путіна»

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?