Традиційні ремесла у сучасному виконанні — нова книга від Сreative Publishing

У видавництві Creative Publishing (ex СP PUBLISHING) вийшла книга «Contemporary Ukrainian Crafts | Традиційні ремесла у сучасному виконанні» — перше видання про сучасний розвиток народних художніх промислів в Україні. До неї увійшли розповіді про ремесла з тисячолітніми традиціями й талановитих українців, які їх досліджують, інтерпретують та створюють сучасний культурний код.
Чому важливо прочитати книгу “Традиційні ремесла у сучасному виконанні”
Це видання є літописом сьогодення — книга фіксує історії наших земляків про пошуки свого призначення та улюбленої справи в народних художніх промислах.
Видання поділене на вісім розділів, які розповідають про оригінальні предмети для дому. До книги увійшли такі традиційні ремесла: кераміка, килимарство та гобелени, домашній текстиль, витинанка, різьблення по дереву, свічкарство, меблі ручної роботи, гутництво, а також глава про сучасне переосмислення матеріалів.
Розповіді про сучасних майстрів, ремісничі студії й магічний процес створення доповнений аналітичними статтями та історичною довідкою.
До роботи над книгою редакція запросила професіоналів у своїх сферах, які все життя досліджують українські традиції або займаються просуванням сучасних брендів на міжнародних майданчиках.
У книзі представлені біля 40 українських брендів і майстрів, серед яких Empath Ceramics, Guculiya, Hatka, Kysen, MAKHNO Studio, Velika Bogaiha, Gushka, Mapico, Gnizdo, Ptashatam, Triytsya Collections, Ukrainian Kitchen Crafts, Ruda Studio та багато інших представників ремісничої галузі.
Видання створено за підтримки Кредобанку.
За словами Єжи Яцека Шугаєва, голови правління банку, «одне з пріоритетних завдань Кредобанку в умовах повномасштабної війни — бути опорою для українського бізнесу.
Creative publishing — нова назва видавництва CP Publishing, яке створює книги подарункового формату про сучасну культуру України з 2020 року.
Попередні роботи висвітлювали українську традиційну моду, креативну індустрію та новочасне мистецтво.
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