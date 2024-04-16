Традиційні ремесла у сучасному виконанні — нова книга від Сreative Publishing

У видавництві Creative Publishing (ex СP PUBLISHING) вийшла книга «Contemporary Ukrainian Crafts | Традиційні ремесла у сучасному виконанні» — перше видання про сучасний розвиток народних художніх промислів в Україні. До неї увійшли розповіді про ремесла з тисячолітніми традиціями й талановитих українців, які їх досліджують, інтерпретують та створюють сучасний культурний код.

Чому важливо прочитати книгу “Традиційні ремесла у сучасному виконанні”

Це видання є літописом сьогодення — книга фіксує історії наших земляків про пошуки свого призначення та улюбленої справи в народних художніх промислах.

Фото: creativepublishing.com.ua

Видання поділене на вісім розділів, які розповідають про оригінальні предмети для дому. До книги увійшли такі традиційні ремесла: кераміка, килимарство та гобелени, домашній текстиль, витинанка, різьблення по дереву, свічкарство, меблі ручної роботи, гутництво, а також глава про сучасне переосмислення матеріалів.

Фото: creativepublishing.com.ua

Нова книга є унікальною — в ній вперше зібрані сучасні українські ремісники, які експериментують із техніками та матеріалами, візерунками та орнаментами, створюючи модерні продукти. У цьому виявляється генетична схильність українців до створення краси своїми руками, потяг до ремесел, що передаються від покоління до покоління. Деяких учасників до ремісництва спонукала саме війна — трагічний привід дав їм час присвятити себе улюбленій, а іноді навіть омріяній справі. Люсія Бондар авторка проєкту, видавчиня Creative Publishing

Фото: creativepublishing.com.ua

Розповіді про сучасних майстрів, ремісничі студії й магічний процес створення доповнений аналітичними статтями та історичною довідкою.

До роботи над книгою редакція запросила професіоналів у своїх сферах, які все життя досліджують українські традиції або займаються просуванням сучасних брендів на міжнародних майданчиках.

Фото: creativepublishing.com.ua

Україна — держава з давніми традиціями, які яскраво відображені у цьому виданні в роботах майстрів, що несуть регіональний колорит. Нашій нації дуже цінно зберегти народні художні промисли, а також розвивати майстерність та поєднувати звичаї із сучасністю, — наголошує співавторка проєкту, експертка з креативних індустрій Уляна Хром’як. Поширити

Фото: creativepublishing.com.ua

У книзі представлені біля 40 українських брендів і майстрів, серед яких Empath Ceramics, Guculiya, Hatka, Kysen, MAKHNO Studio, Velika Bogaiha, Gushka, Mapico, Gnizdo, Ptashatam, Triytsya Collections, Ukrainian Kitchen Crafts, Ruda Studio та багато інших представників ремісничої галузі.

Фото: creativepublishing.com.ua

Видання створено за підтримки Кредобанку.

За словами Єжи Яцека Шугаєва, голови правління банку, «одне з пріоритетних завдань Кредобанку в умовах повномасштабної війни — бути опорою для українського бізнесу.

Creative publishing — нова назва видавництва CP Publishing, яке створює книги подарункового формату про сучасну культуру України з 2020 року.