Трамп объявил тотальную блокировку Ормузского пролива

Трамп приказал заблокировать Ормузский пролив
12 апреля американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки начинают блокаду Ормузского пролива.

Главные тезисы

  • Американские ВМС приступят к процессу блокирования судов в проливе.
  • К этому процессу будут привлечены не только США.

По словам главы Белого дома, встреча американской и иранской делегаций прошла хорошо, поскольку большинство пунктов удалось обсудить и согласовать.

Несмотря на это, Трамп не скрывает, что вопрос ядерного оружия, который и является самым важным, до сих пор остается нерешенным.

Немедленно Военно-морские силы Соединенных Штатов, лучшие в мире, начнут процесс БЛОКИРОВАНИЯ любых и всех судов, пытающихся войти или выйти из Ормузского пролива. В определенный момент мы достигнем режима «ВСЕМ РАЗРЕШЕН ВХОД, ВСЕМ РАЗРЕШЕН ВЫХОД», но Иран не позволил этому произойти, просто заявляя: «Там где-то может быть мина», о которой никто ничего не знает.

Дональд Трамп

Президент США

По убеждению американского лидера, иранский режим прибегает к шантажу, и он не собирается это терпеть.

Именно поэтому Трамп приказал американскому флоту отслеживать и перехватывать каждое судно в международных водах, уплатившее налог Ирану.

Любой иранец, который откроет огонь по нам или по мирным судам, будет уничтожен! Иран знает лучше любого, как ЗАВЕРШИТЬ эту ситуацию, которая уже опустошила их страну. Их флот уничтожен, их военно-воздушные силы уничтожены, их зенитные средства и радары не работают, Хомейни и большинство их «лидеров» мертвы — и все это из-за их ядерных амбиций.

По словам Трампа, к этой блокаде будут привлечены и другие страны, однако не уточнил какие именно.

