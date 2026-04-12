Трамп объявил тотальную блокировку Ормузского пролива

12 апреля американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки начинают блокаду Ормузского пролива.
Главные тезисы
- Американские ВМС приступят к процессу блокирования судов в проливе.
- К этому процессу будут привлечены не только США.
Трамп приказал заблокировать Ормузский пролив
По словам главы Белого дома, встреча американской и иранской делегаций прошла хорошо, поскольку большинство пунктов удалось обсудить и согласовать.
Несмотря на это, Трамп не скрывает, что вопрос ядерного оружия, который и является самым важным, до сих пор остается нерешенным.
По убеждению американского лидера, иранский режим прибегает к шантажу, и он не собирается это терпеть.
Именно поэтому Трамп приказал американскому флоту отслеживать и перехватывать каждое судно в международных водах, уплатившее налог Ирану.
По словам Трампа, к этой блокаде будут привлечены и другие страны, однако не уточнил какие именно.