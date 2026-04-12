Трамп оголосив тотальне блокування Ормузької протоки

12 квітня американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що Військово-морські сили Сполучених Штатів Америки розпочинають блокаду Ормузької протоки.
Головні тези:
- Американські ВМС розпочнуть процес блокування суден у протоці.
- До цього процесу будуть залучені не лише США.
Трамп наказав заблокувати Ормузьку протоку
За словами очільника Білого дому, зустріч американської та іранської делегацій пройшла добре, оскільки більшість пунктів вдалося обговорити та узгодити.
Попри це, Трамп не приховує, що питання ядерної зброї, яке і є найважливішим, досі залишається невирішеним.
На переконання американського лідера, іранський режим вдається до шантажу, і він не збирається це терпіти.
Саме тому Трамп наказав американському флоту відстежувати й перехоплювати кожне судно в міжнародних водах, яке сплатило податок Ірану.
За словами Трампа, до цієї блокади будуть залучені й інші країни, однак не уточнив які саме.