Трамп оголосив тотальне блокування Ормузької протоки

Трамп наказав заблокувати Ормузьку протоку

За словами очільника Білого дому, зустріч американської та іранської делегацій пройшла добре, оскільки більшість пунктів вдалося обговорити та узгодити.

Попри це, Трамп не приховує, що питання ядерної зброї, яке і є найважливішим, досі залишається невирішеним.

Негайно Військово-морські сили Сполучених Штатів, найкращі у світі, розпочнуть процес БЛОКУВАННЯ будь-яких і всіх суден, що намагаються увійти або вийти з Ормузької протоки. У певний момент ми досягнемо режиму «ВСІМ ДОЗВОЛЕНО ВХІД, ВСІМ ДОЗВОЛЕНО ВИХІД», але Іран не дозволив цьому статися, просто заявляючи: «Там десь може бути міна», про яку ніхто нічого не знає. Дональд Трамп Президент США

На переконання американського лідера, іранський режим вдається до шантажу, і він не збирається це терпіти.

Саме тому Трамп наказав американському флоту відстежувати й перехоплювати кожне судно в міжнародних водах, яке сплатило податок Ірану.

Будь-який іранець, який відкриє вогонь по нас або по мирних суднах, буде ЗНИЩЕНИЙ! Іран знає краще за будь-кого, як ЗАВЕРШИТИ цю ситуацію, яка вже спустошила їхню країну. Їхній флот знищений, їхні військово-повітряні сили знищені, їхні зенітні засоби та радари не працюють, Хомейні та більшість їхніх «лідерів» мертві — і все це через їхні ядерні амбіції.

За словами Трампа, до цієї блокади будуть залучені й інші країни, однак не уточнив які саме.