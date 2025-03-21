Трамп заявил о новых достижениях насчет мирного урегулирования между Украиной и Россией
Категория
Мир
Дата публикации

Трамп заявил о новых достижениях насчет мирного урегулирования между Украиной и Россией

Трамп
Читати українською
Источник:  Fox News

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что в процессе переговоров с украинской и российской сторонами уже можно говорить о достижении «рамок соглашения» о мирном урегулировании.

Главные тезисы

  • Трамп выразил уверенность в достижении рамок соглашения о мирном урегулировании конфликта между Украиной и Россией.
  • Президент США подчеркнул успешные дискуссии с Президентом Украины и нелегитимным президентом России.
  • Трамп намерен остановить убийства россиян и украинцев, а также вернуть средства, потраченные администрацией Байдена на поддержку Украины.

Трамп заявил о "рамках соглашения" между Украиной и Россией

Об этом он сказал журналистам 21 марта в Белом доме.

У меня были очень хорошие дискуссии, как вы знаете, с Президентом Зеленским и президентом Путиным. И Путин скажет вам, что он бы не беспокоился без участия (в процессе переговоров — ред.) Соединенных Штатов, но он беспокоится, когда Соединенные Штаты привлечены.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Он еще раз подчеркнул, что «отлично» пообщался с «обоими джентльменами», назвав так Президента Украины и нелегитимного президента РФ.

И я думаю, у нас есть рамки соглашения. Я надеюсь, что у нас есть рамки соглашения.

Он еще раз заявил, что хочет "остановить убийства россиян и украинцев". А также «стремится вернуть средства», которые потратила администрация Байдена на поддержку Украины, снова назвав сумму 350 млрд дол.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?