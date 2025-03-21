Трамп заявил о новых достижениях насчет мирного урегулирования между Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что в процессе переговоров с украинской и российской сторонами уже можно говорить о достижении «рамок соглашения» о мирном урегулировании.
Главные тезисы
- Трамп выразил уверенность в достижении рамок соглашения о мирном урегулировании конфликта между Украиной и Россией.
- Президент США подчеркнул успешные дискуссии с Президентом Украины и нелегитимным президентом России.
- Трамп намерен остановить убийства россиян и украинцев, а также вернуть средства, потраченные администрацией Байдена на поддержку Украины.
Трамп заявил о "рамках соглашения" между Украиной и Россией
Об этом он сказал журналистам 21 марта в Белом доме.
Он еще раз подчеркнул, что «отлично» пообщался с «обоими джентльменами», назвав так Президента Украины и нелегитимного президента РФ.
И я думаю, у нас есть рамки соглашения. Я надеюсь, что у нас есть рамки соглашения.
Он еще раз заявил, что хочет "остановить убийства россиян и украинцев". А также «стремится вернуть средства», которые потратила администрация Байдена на поддержку Украины, снова назвав сумму 350 млрд дол.