Трамп заявил о новых достижениях насчет мирного урегулирования между Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что в процессе переговоров с украинской и российской сторонами уже можно говорить о достижении «рамок соглашения» о мирном урегулировании.

Трамп заявил о "рамках соглашения" между Украиной и Россией

Об этом он сказал журналистам 21 марта в Белом доме.

У меня были очень хорошие дискуссии, как вы знаете, с Президентом Зеленским и президентом Путиным. И Путин скажет вам, что он бы не беспокоился без участия (в процессе переговоров — ред.) Соединенных Штатов, но он беспокоится, когда Соединенные Штаты привлечены. Дональд Трамп Президент США

Он еще раз подчеркнул, что «отлично» пообщался с «обоими джентльменами», назвав так Президента Украины и нелегитимного президента РФ.

И я думаю, у нас есть рамки соглашения. Я надеюсь, что у нас есть рамки соглашения.

Он еще раз заявил, что хочет "остановить убийства россиян и украинцев". А также «стремится вернуть средства», которые потратила администрация Байдена на поддержку Украины, снова назвав сумму 350 млрд дол.