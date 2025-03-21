Трамп заявив про нові досягнення щодо мирного врегулювання між Україною та Росією

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що в процесі переговорів з українською і російською сторонами вже можна говорити про досягнення «рамок угоди» щодо мирного врегулювання.

Трамп заявив про “рамки угоди” між Україною та Росією

Про це він казав журналістам 21 березня в Білому домі.

У мене були дуже гарні дискусії, як ви знаєте, з Президентом Зеленським і з президентом Путіним. І Путін скаже вам, що він не турбувався би без участі (в процесі переговорів — ред.) Сполучених Штатів, але він турбується, коли Сполучені Штати залучені. Дональд Трамп Президент США

Він ще раз підкреслив, що «дуже добре» поспілкувався з «обома джентльменами», назвавши так Президента України й нелегітимного президента РФ.

І я думаю, ми маємо рамки угоди. Я сподіваюся, що ми маємо рамки угоди.

Він ще раз заявив, що хоче «зупинити вбивства росіян і українців». А також «прагне повернути кошти», які витратила адміністрація Байдена на підтримку України, знову назвавши суму 350 млрд дол.