Трамп заявив про нові досягнення щодо мирного врегулювання між Україною та Росією
Категорія
Світ
Дата публікації

Трамп заявив про нові досягнення щодо мирного врегулювання між Україною та Росією

Трамп
Джерело:  Fox News

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що в процесі переговорів з українською і російською сторонами вже можна говорити про досягнення «рамок угоди» щодо мирного врегулювання.

Головні тези:

  • Трамп висловив упевненість у досягненні рамок угоди щодо мирного врегулювання конфлікту між Україною та Росією.
  • Президент США підкреслив успішні дискусії з Президентом України та нелегітимним президентом РФ.
  • Трамп має намір зупинити вбивства росіян і українців та повернути кошти, витрачені адміністрацією Байдена на підтримку України.

Трамп заявив про “рамки угоди” між Україною та Росією

Про це він казав журналістам 21 березня в Білому домі.

У мене були дуже гарні дискусії, як ви знаєте, з Президентом Зеленським і з президентом Путіним. І Путін скаже вам, що він не турбувався би без участі (в процесі переговорів — ред.) Сполучених Штатів, але він турбується, коли Сполучені Штати залучені.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Він ще раз підкреслив, що «дуже добре» поспілкувався з «обома джентльменами», назвавши так Президента України й нелегітимного президента РФ.

І я думаю, ми маємо рамки угоди. Я сподіваюся, що ми маємо рамки угоди.

Він ще раз заявив, що хоче «зупинити вбивства росіян і українців». А також «прагне повернути кошти», які витратила адміністрація Байдена на підтримку України, знову назвавши суму 350 млрд дол.

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