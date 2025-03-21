Трамп заявив про нові досягнення щодо мирного врегулювання між Україною та Росією

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що в процесі переговорів з українською і російською сторонами вже можна говорити про досягнення «рамок угоди» щодо мирного врегулювання.
Головні тези:
- Трамп висловив упевненість у досягненні рамок угоди щодо мирного врегулювання конфлікту між Україною та Росією.
- Президент США підкреслив успішні дискусії з Президентом України та нелегітимним президентом РФ.
- Трамп має намір зупинити вбивства росіян і українців та повернути кошти, витрачені адміністрацією Байдена на підтримку України.
Трамп заявив про “рамки угоди” між Україною та Росією
Про це він казав журналістам 21 березня в Білому домі.
Він ще раз підкреслив, що «дуже добре» поспілкувався з «обома джентльменами», назвавши так Президента України й нелегітимного президента РФ.
І я думаю, ми маємо рамки угоди. Я сподіваюся, що ми маємо рамки угоди.
Він ще раз заявив, що хоче «зупинити вбивства росіян і українців». А також «прагне повернути кошти», які витратила адміністрація Байдена на підтримку України, знову назвавши суму 350 млрд дол.