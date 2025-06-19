Трейлер байопика о культовом певце Брюсе Спрингстине появился в сети — видео
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Трейлер байопика о культовом певце Брюсе Спрингстине появился в сети — видео

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Источник:  online.ua

Кинокомпания 20th Century Studios показала трейлер биографического фильма об американском рок-певце Брюсе Спрингстине под названием "Избавь меня от небытия" ("Deliver Me From Nowhere").

Главные тезисы

  • Трейлер байопика “Избавь меня от небытия” о Брюсе Спрингстине поразил поклонников его творчества и основан на книге Уоррена Зейнса о работе над альбомом Nebraska.
  • Главную роль в фильме исполняет актер Джереми Аллен Уайт, а также снимаются Джереми Стронг, Стивен Грэм и другие талантливые актеры.
  • Премьера фильма “Избавь меня от небытия” намечена на 24 октября 2025 года, продюсерами стали известные имена в индустрии кино.

"Избавь меня от небытия": трейлер уже в сети

Лента станет экранизацией одноименной книги Воренна Зейнса. В ней будет рассказываться о работе звезды над альбомом "Nebraska" в 1982 году, когда он еще был молодым музыкантом.

Главную роль в фильме сыграет актер Джереми Аллен Уайт, известный по сериалу "Медведь". К нему также присоединятся Джереми Стронг, Стивен Грэм, Пол Вальтер Гаузер, Одесса Янг, Марк Марон, Гаррисон Гилбертсон и другие.

Премьера фильма запланирована на 24 октября 2025 года.

Продюсерами стали Скотт Купер, Эллен Голдсмит-Уэйн и Эрик Робинсон из Gotham Group. Кстати, к разработке фильма также присоединились и сам 75-летний Спрингстин и его менеджер.

К слову, Брюс Спрингстин — известный вокалист, гитарист, композитор и продюсер. В 1994 году его песня из фильма "Филадельфия" была награждена "Оскаром", а также у него немало престижных премий, например, "MTV Video Music Award for Best Male Video" и "MusiCares Person of the Year".

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