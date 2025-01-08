"Робби Уильямс: Better Man". Чем удивит новый музыкальный байопик — видео
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"Робби Уильямс: Better Man". Чем удивит новый музыкальный байопик — видео

"Робби Уильямс: Better Man". Чем удивит новый музыкальный байопик — видео
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Источник:  online.ua

Уже с 23 января украинские зрители получат возможность насладиться долгожданным фильмом "Робби Уильямс: Better Man", который расскажет историю успеха короля поп-музыки.

Главные тезисы

  • Фильм совмещает в себе мюзикл и байопик, а также уникальную VFX-графику.
  • Режиссер Майкл Грейси воспроизвел биографию Робби Уильямса в фантастическом формате, где музыкант изображен в виде CGI-обезьяны.
  • В картине рассказывается правдивая история Робби Уильямса со всеми его взлетами и падениями.

Почему "Робби Уильямс: Better Man" является своеобразной революцией в кино

Ни для кого не секрет, что британский певец Робби Уильямс — живая легенда мировой поп-музыки.

Он собирает стадионы десятки лет подряд, а его главные хиты до сих пор слушают сотни миллионов человек.

Новый фильм о культовом артисте, получивший символическое название "Робби Уильямс: Better Man", сочетает в себе мюзикл и байопик с уникальной VFX-графикой.

Что важно понимать, к созданию ленты были привлечены специалисты по спецэффектам, работавшим над "Властелином колец", "Аватаром" и "Планетой обезьян".

Режиссер-визионер Майкл Грейси ("Величайший шоумен") решил, что фильм должен быть наполнен фирменным юмором звезды, а также продемонстрировать зрителям несокрушимый дух Робби Уильямса.

Главным сюрпризом фильма стало то, что Грейс решил воспроизвести биографию звезды в крайне неожиданном фантастическом формате.

Кадр из фильма "Робби Уильямс: Better Man" (Фото: Adastra Cinema)

Речь идет о том, что музыкант на экране будет изображен в виде CGI-обезьяны, что делает ленту "Робби Уильямс: Better Man" настоящей революцией в жанре музыкальных кинобиографий.

Робби Уильямс делится со зрителями самым сокровенным

В ленте не будет выдумок — лишь голая правда о тернистом пути певца к славе и мировому признанию.

Зрители узнают истории взаимоотношений Робби Уильямса с его отцом, исполнителем Питером Уильямсом, известным под сценическим именем Питер Конвей (его играет Стив Пембертон).

Кадр из фильма "Робби Уильямс: Better Man" (Фото: Adastra Cinema)

Артист также решил рассказать о своей поразительной истории любви с бывшей девушкой Николь Эпплтон, которую он до сих пор считает невероятным и важным человеком в своей жизни.

Николь Эпплтон очень хороший, прекрасный человек и невероятная личность… Она была правильным человеком в неправильное время для того, кем я тогда был. В фильме есть моменты, очень личные, которые мне до сих пор тяжело смотреть, переживать и понимать, — признается певец.

Кадр из фильма "Робби Уильямс: Better Man" (Фото: Adastra Cinema)

Режиссер отмечает, что хотел показать подлинное лицо Робби со всеми его преимуществами и недостатками.

Фильм раскрывает его недостатки, противоречия и блеск, составляющие истинную личность Робби Уильямса.

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