"Роббі Вільямс: Better Man". Чим здивує новий музичний байопік — відео
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"Роббі Вільямс: Better Man". Чим здивує новий музичний байопік — відео

"Роббі Вільямс: Better Man". Чим здивує новий музичний байопік — відео
Джерело:  online.ua

Уже з 23 січня українські глядачі зможуть насолодитися довгоочікуваним фільмом "Роббі Вільямс: Better Man", який розповість історію успіху короля поп-музики.

Головні тези:

  • Фільм поєднує в собі мюзикл і байопік, а також унікальну VFX-графіку.
  • Режисер Майкл Грейсі відтворив біографію Роббі Вільямса у фантастичному форматі, де музиканта зображено у вигляді CGI-мавпи.
  • У стрічці розповідається правдива історія Роббі Вільямса з усіма його злетами та падіннями.

Чому "Роббі Вільямс: Better Man" є своєрідною революцією у кіно

Ні для кого не секрет, що британський співак Роббі Вільямс — жива легенда світової поп-музики.

Він збирає стадіони десятки років поспіль, а його головні хіти досі слухають сотні мільйонів людей.

Новий фільм про культового артиста, який отримав символічну назву "Роббі Вільямс: Better Man", поєднує в собі мюзикл і байопік з унікальною VFX-графікою.

Що важливо розуміти, до створення стрічки були залучені спеціалісти зі спецефектів, що працювали над "Володарем перснів", "Аватаром" і "Планетою мавп".

Режисер-візіонер Майкл Грейсі ("Найвеличніший шоумен") вирішив, що фільм має бути наповнений фірмовим гумором зірки, а також продемонструвати глядачам незламний дух Роббі Вільямса.

Головним сюрпризом фільму стало те, що Грейсі вирішив відтворити біографію зірки у вкрай неочікуваному фантастичному форматі.

Кадр з фільму "Роббі Вільямс: Better Man" (Фото: Adastra Cinema)

Йдеться про те, що музиканта на екрані буде зображено у вигляді CGI-мавпи, що робить стрічку "Роббі Вільямс: Better Man" справжньою революцією у жанрі музичних кінобіографій.

Роббі Вільямс ділиться з глядачами найсокровеннішим

У стрічці не буде вигадок — лише гола правда про тернистий шлях співака до слава і світового визнання.

Глядачі дізнаються історії взаємин Роббі Вільямса з його батьком, виконавцем Пітером Вільямсом, відомим під сценічним ім’ям Пітер Конвей (його грає Стів Пембертон).

Кадр з фільму "Роббі Вільямс: Better Man" (Фото: Adastra Cinema)

Артист також вирішив розповісти про свою вражаючу історію кохання з колишньою дівчиною Ніколь Епплтон, яку він досі вважає неймовірною та важливою людиною у своєму житті.

Ніколь Епплтон дуже добра, чудова людина і неймовірна особистість… Вона була правильною людиною в неправильний час для того, ким я тоді був. У фільмі є моменти, дуже особисті, які мені досі важко дивитися, переживати і розуміти, — зізнається співак.

Кадр з фільму "Роббі Вільямс: Better Man" (Фото: Adastra Cinema)

Режисер зазначає, що хотів показати справжнє обличчя Роббі з усіма його перевагами та недоліками.

Фільм розкриває його недоліки, протиріччя і блиск, які складають справжню особистість Роббі Вільямса.

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