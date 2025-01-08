"Роббі Вільямс: Better Man". Чим здивує новий музичний байопік — відео

Уже з 23 січня українські глядачі зможуть насолодитися довгоочікуваним фільмом "Роббі Вільямс: Better Man", який розповість історію успіху короля поп-музики.
Головні тези:
- Фільм поєднує в собі мюзикл і байопік, а також унікальну VFX-графіку.
- Режисер Майкл Грейсі відтворив біографію Роббі Вільямса у фантастичному форматі, де музиканта зображено у вигляді CGI-мавпи.
- У стрічці розповідається правдива історія Роббі Вільямса з усіма його злетами та падіннями.
Чому "Роббі Вільямс: Better Man" є своєрідною революцією у кіно
Ні для кого не секрет, що британський співак Роббі Вільямс — жива легенда світової поп-музики.
Він збирає стадіони десятки років поспіль, а його головні хіти досі слухають сотні мільйонів людей.
Новий фільм про культового артиста, який отримав символічну назву "Роббі Вільямс: Better Man", поєднує в собі мюзикл і байопік з унікальною VFX-графікою.
Що важливо розуміти, до створення стрічки були залучені спеціалісти зі спецефектів, що працювали над "Володарем перснів", "Аватаром" і "Планетою мавп".
Режисер-візіонер Майкл Грейсі ("Найвеличніший шоумен") вирішив, що фільм має бути наповнений фірмовим гумором зірки, а також продемонструвати глядачам незламний дух Роббі Вільямса.
Головним сюрпризом фільму стало те, що Грейсі вирішив відтворити біографію зірки у вкрай неочікуваному фантастичному форматі.
Йдеться про те, що музиканта на екрані буде зображено у вигляді CGI-мавпи, що робить стрічку "Роббі Вільямс: Better Man" справжньою революцією у жанрі музичних кінобіографій.
Роббі Вільямс ділиться з глядачами найсокровеннішим
У стрічці не буде вигадок — лише гола правда про тернистий шлях співака до слава і світового визнання.
Глядачі дізнаються історії взаємин Роббі Вільямса з його батьком, виконавцем Пітером Вільямсом, відомим під сценічним ім’ям Пітер Конвей (його грає Стів Пембертон).
Артист також вирішив розповісти про свою вражаючу історію кохання з колишньою дівчиною Ніколь Епплтон, яку він досі вважає неймовірною та важливою людиною у своєму житті.
Режисер зазначає, що хотів показати справжнє обличчя Роббі з усіма його перевагами та недоліками.
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