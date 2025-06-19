Трейлер байопіка про культового співака Брюса Спрінгстіна з'явився у мережі — відео

Кінокомпанія 20th Century Studios показала трейлер біографічного фільму про американського рок-співака Брюса Спрінгстіна під назвою "Позбав мене від небуття" ("Deliver Me From Nowhere").

"Позбав мене від небуття": трейлер вже у мережі

Стрічка стане екранізацією однойменної книги Воренна Зейнса. В ній розповідатиметься про роботу зірки над альбомом "Nebraska" у 1982 році, коли він ще був молодим музикантом.

Головну роль у фільмі зіграє актор Джеремі Аллен Вайт, який відомий за серіалом "Ведмідь". Також до нього приєднаються Джеремі Стронг, Стівен Грем, Пол Вальтер Гаузер, Одеса Янг, Марк Марон, Гаррісон Гілбертсон та інші.

Прем'єра стрічки запланована на 24 жовтня 2025 року.

Продюсерами стали Скот Купер, Еллен Голдсміт-Вейн і Ерік Робінсон з Gotham Group. До речі, до розробки фільму також долучилися і сам 75-річний Спрінгстін і його менеджер. Поширити

До слова, Брюс Спрінгстін — це відомий вокаліст, гітарист, композитор та продюсер. У 1994 року його пісня з фільму "Філадельфія" була нагороджена "Оскаром", а також він має чимало престижних премій, наприклад, "MTV Video Music Award for Best Male Video" та "MusiCares Person of the Year".