Тренер Ребров определился с заявкой сборной Украины на матч против Северной Македонии

В субботу, 14 октября, сборная Украины сыграет против Северной Македонии в отборе на Евро-2024

Сборная Украины назвала заявку на матч против Северной Македонии в отборе на Евро-2024

Сборная Украины по футболу назвала заявку на поединок против Северной Македонии в отборе чемпионата Европы-2024.

В заявку сборной Украины вошли 23 футболиста. Среди них нет защитника Сергея Кривцова, прибывшего в расположение национальной команды с повреждением, а также центрбека Дениса Попова и форварда Назария Русина.

❌ Kryvtsov

❌ Popov

❌ Rusyn pic.twitter.com/k443uEh2bn — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) October 14, 2023

Матч против Северной Македонии открывает для Украины программу октябрьского окна отборочных игр на Евро-2024. После этого во вторник, 17 октября, украинцев ожидает поединок против Мальты.

Перед первой октябрьской игрой у Украины одинаковое количество очков с Северной Македонией после пяти матчей (по 7), опережая соперника только по дополнительным показателям. Столько же очков у сборной Италии, которая первый из двух октябрьских поединков проведет против команды Мальты.

Матч Украина – Северная Македония состоится в субботу, 14 октября в Праге, начало в 16:00 по киевскому времени.

Что известно про отбор на Евро-2024

Украина снова сыграет против Северной Македонии в отборе на Евро-2024. Первая гостевая игра закончилась для украинцев волевой победой со счетом 3:2.

В финальную часть Евро-2024 выйдут две сильнейшие команды из каждой отборочной группы.

На Евро-2024 уже отобрались три команды из-за отборочного турнира: Франция (группа В), Бельгия (группа F), Португалия (группа J).

Украина сохраняет шансы квалифицироваться на Евро из-за Лиги наций. Для этого две сборные Лиги В (Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия и Финляндия) должны получить прямые путевки на чемпионат в Германии.