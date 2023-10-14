Тренер Рєбров визначився із заявкою збірної України на матч проти Північної Македонії

У суботу, 14 жовтня, збірна України зіграє проти Північної Македонії у відборі на Євро-2024.

Збірна України назвала заявку на матч проти Північної Македонії у відборі на Євро-2024

Збірна України з футболу назвала заявку на поєдинок проти Північної Македонії у відборі на чемпіонат Європи-2024.

До заявки збірної України увійшли 23 футболісти. Серед них немає захисника Сергія Кривцова, який прибув до розташування національної команди з ушкодженням, а також центрбека Дениса Попова та форварда Назарія Русина.

❌ Kryvtsov

❌ Popov

❌ Rusyn pic.twitter.com/k443uEh2bn — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) October 14, 2023

Матч проти Північної Македонії відкриває для України програму жовтневого вікна відбіркових ігор на Євро-2024. Після цього у вівторок, 17 жовтня, на українців очікує поєдинок проти Мальти.

Перед першою жовтневою грою Україна має однакову кількість очок з Північною Македонією після п'яти матчів (по 7), випереджаючи суперника лише за додатковими показниками. Стільки ж очок має і збірна Італії, яка перший з двох жовтневих поєдинків проведе проти команди Мальти.

Матч Україна - Північна Македонія відбудеться у суботу, 14 жовтня у Празі, початок о 16:00 за київським часом.

Що відомо про відбір на Євро-2024

Україна вдруге зіграє проти Північної Македонії у відборі на Євро-2024. Перша, гостьова гра, закінчилася для українців вольовою перемогою з рахунком 3:2.

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найсильніші команди з кожної відбіркової групи.

На Євро-2024 вже відібралися три команди через відбірковий турнір: Франція (група В), Бельгія (група F), Португалія (група J).

Україна зберігає шанси кваліфікуватися на Євро через Лігу націй. Для цього дві збірні з Ліги В (Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія та Фінляндія) мають здобути прямі путівки на чемпіонат у Німеччині.