Трое экс-министров обороны Украины времен Януковича получили подозрения в госизмене

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении трем министрам обороны времен президента-беглеца Виктора Януковича из-за действий которых Украина потеряла сотни единиц критического важного вооружения.
Главные тезисы
- Трое экс-министров обороны Украины времен Януковича под подозрением в государственной измене из-за действий, приведших к утрате сотен единиц вооружения.
- Доказательства указывают на безосновательную продажу боеспособного вооружения и техники, необходимых для обороны Украины в период вооруженной агрессии.
- Прямая связь между действиями бывших министров обороны и ослаблением боеготовности и обороноспособности государства установлена в ходе расследования.
Ежель, Саламатин и Лебедев получили подозрения в госизмене
Сотрудники ГБР собрали доказательства противоправных действий трех бывших министров обороны Украины времен Виктора Януковича, которые привели к снижению боеготовности и боеспособности Вооруженных Сил Украины, а также существенному ослаблению обороноспособности государства.
В ГБР отметили, что в период с марта 2010 по февраль 2014 года, пренебрегая требованиями Конституции и законов Украины, а также осознавая системные угрозы со стороны Российской Федерации, указанные должностные лица вместо выполнения задач по укреплению оборонного потенциала страны, принимали меры по отчуждению военной техники и вооружения оружия.
Таким образом, они способствовали ослаблению обороноспособности государства и фактически оказали помощь иностранному государству в проведении подрывной деятельности против Украины.
По распоряжениям указанных должностных лиц было безосновательно продано боеспособное вооружение и военную технику, в частности:
сотни единиц танков, бронетехники и артиллерийских систем;
десятки единиц зенитно-ракетных комплексов;
сотни единиц гусеничной и колесной техники;
десятки боевых самолетов и вертолетов;
тысячи ракет;
миллион единиц стрелкового оружия и боеприпасов разных калибров.
Комплекс проведенных процессуальных действий и судебных военных экспертиз подтвердил необоснованность управленческих решений, принятых каждым из бывших министров обороны, а также установил прямую причинно-следственную связь между их действиями и негативными последствиями для боеготовности и обороноспособности государства.
Трем бывшим министрам обороны Украины времен Виктора Януковича доложено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).
В случае неявки подозреваемых по вызовам будет поднят вопрос об избрании им мер в виде содержания под стражей и оглашения их в розыск.
Министрами обороны Украины во времена президентства Януковича были: адмирал Михаил Ежель (11 марта 2010 — 8 февраля 2012), Дмитрий Саламатин (8 февраля 2012 — 24 декабря 2012) и Павел Лебедев (24 декабря 2012 — 27 февраля 2014).
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