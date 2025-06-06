Трое экс-министров обороны Украины времен Януковича получили подозрения в госизмене
Категория
Украина
Дата публикации

Трое экс-министров обороны Украины времен Януковича получили подозрения в госизмене

ГБР
ГБР
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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении трем министрам обороны времен президента-беглеца Виктора Януковича из-за действий которых Украина потеряла сотни единиц критического важного вооружения.

Главные тезисы

  • Трое экс-министров обороны Украины времен Януковича под подозрением в государственной измене из-за действий, приведших к утрате сотен единиц вооружения.
  • Доказательства указывают на безосновательную продажу боеспособного вооружения и техники, необходимых для обороны Украины в период вооруженной агрессии.
  • Прямая связь между действиями бывших министров обороны и ослаблением боеготовности и обороноспособности государства установлена в ходе расследования.

Ежель, Саламатин и Лебедев получили подозрения в госизмене

Сотрудники ГБР собрали доказательства противоправных действий трех бывших министров обороны Украины времен Виктора Януковича, которые привели к снижению боеготовности и боеспособности Вооруженных Сил Украины, а также существенному ослаблению обороноспособности государства.

В ГБР отметили, что в период с марта 2010 по февраль 2014 года, пренебрегая требованиями Конституции и законов Украины, а также осознавая системные угрозы со стороны Российской Федерации, указанные должностные лица вместо выполнения задач по укреплению оборонного потенциала страны, принимали меры по отчуждению военной техники и вооружения оружия.

Таким образом, они способствовали ослаблению обороноспособности государства и фактически оказали помощь иностранному государству в проведении подрывной деятельности против Украины.

По распоряжениям указанных должностных лиц было безосновательно продано боеспособное вооружение и военную технику, в частности:

  • сотни единиц танков, бронетехники и артиллерийских систем;

  • десятки единиц зенитно-ракетных комплексов;

  • сотни единиц гусеничной и колесной техники;

  • десятки боевых самолетов и вертолетов;

  • тысячи ракет;

  • миллион единиц стрелкового оружия и боеприпасов разных калибров.

Все это вооружение и техника крайне необходимы для Вооруженных Сил Украины в начале вооруженной агрессии российской федерации в 2014 году и остаются критически важными сегодня.

Комплекс проведенных процессуальных действий и судебных военных экспертиз подтвердил необоснованность управленческих решений, принятых каждым из бывших министров обороны, а также установил прямую причинно-следственную связь между их действиями и негативными последствиями для боеготовности и обороноспособности государства.

Трем бывшим министрам обороны Украины времен Виктора Януковича доложено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

В случае неявки подозреваемых по вызовам будет поднят вопрос об избрании им мер в виде содержания под стражей и оглашения их в розыск.

Министрами обороны Украины во времена президентства Януковича были: адмирал Михаил Ежель (11 марта 2010 — 8 февраля 2012), Дмитрий Саламатин (8 февраля 2012 — 24 декабря 2012) и Павел Лебедев (24 декабря 2012 — 27 февраля 2014).

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