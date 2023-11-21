Трое украинок попали в топ-100 женщин года от BBC

В топ-100 женщин года от BBC в 2023-м можно увидеть украинскую писательницу Оксану Забужко, защитницу прав детей Елену Розвадовскую и советницу по вопросам климатической политики Ирину Ставчук.

Кто из украинок попал в топ-100 женщин года

Компания BBC традиционно обнародовала список топ-100 женщин мира. В него вошли активистки, эксперты разных отраслей, инфлюэнсерши, вдохновляющие и вносящие свой вклад в будущее спортсменки.

В частности, в список вошли бывшая первая леди Соединенных Штатов Мишель Обама, владелица косметического бренда HUDA Beauty Худа Каттан, футболистка и обладательница "Золотого мяча" Айтана Бонмати, 93-летняя модель и инфлюэнсер Лисия Ферц и другие.

Не обошлось и без украинок – в топ-100 можно увидеть писательницу Оксану Забужко, защитницу прав детей Елену Розвадовскую и советницу по климатической политике Ирину Ставчук.

Тема этого списка непосредственно касалась изменений климата. BBC проанализировали медиа стран мира для того, чтобы найти тех, чьи судьбы стали вдохновением для других или тех, чьи действия повлияли на общество. Полный список проекта BBC "100 женщин" – смотрите здесь.

Что касается Украины, то главной чертой кандидаток стал труд в свете борьбы украинской нации против агрессии России.

Оксана Забужко – автор более 20 произведений литературы, среди которых можно увидеть художественную прозу, поэзию и публицистику.

Ее наследие переведено на двадцать языков и отмечено национальными и международными наградами, в том числе литературной премией Центральной Европы "Ангелус", Национальной премией Украины имени Тараса Шевченко и орденом Почетного легиона Франции. Сейчас она одна из известнейших мастериц пера и интеллектуалок государства.

Своей миссией Елена Розвадовская , основатель благотворительного фонда "Голоса детей", считает помочь украинским детям преодолеть травмы, вызванные войной.

Фонд оказывает психологическую поддержку малышам, пострадавшим в результате боевых действий, защищает их права, помогает с эвакуацией и т.д. Организация уже помогла десяткам тысяч детей и родителей.

Советница по климатической политике Ирина Ставчук сотрудничает с независимым филантропическим движением "Европейский климатический фонд", где она отвечает за украинские программы по разработке решений, которые будут экологически чистыми и устойчивыми к изменению климата, для восстановления страны после войны.

В течение трех лет, до 2022 года, она была заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. Ирина Ставчук занималась вопросами правительственной политики в области изменения климата, отвечала за европейскую интеграцию и сохранение биоразнообразия.

Произведения украинцев вошли в short-list литературной премии Angelus

В краткий список премии "Ангелус" в 2023 году попали два украинских литератора — Станислав Асеев и Тамара Ореха Зерня.

В список вошли тексты Станислава Асеева "Светлый путь. История одного концлагеря" и "Доця" Тамары Ореха Зерня, оба в переводе Марцина Гачковского.

Есть два произведения, которые приближают нас к самому жестокому военному конфликту, который происходит сейчас в Европе — войны в Украине", — отмечают организаторы. Но добавляют, что героиню в романе Ореха Зерня мы встретим "во время драматических событий весны и лета 2014 года", а книга Асеева "рассказывает историю, которую мы не хотели слышать. Поделиться

На сайте литературной премии отметили:

Во всех номинированных книгах мы найдем опыт, который поможет нам понять, что такое центральноевропейство в широком понимании. У них есть эхо войн, как прошлых столетних, так и современных, национальные и родственные травмы, передаваемые из поколения в поколение, постоянная борьба с прошлым и памятью. Поделиться

В этом году голосование на сайте премии начнется 18 сентября и продлится до 13 октября.

Лауреата или лауреатку премии объявят 14 октября. Победитель получит денежное вознаграждение — 150 000 злотых (более 1 300 000 грн) и статуэтку авторства вроцлавской резчика Эвы Россано. Авторы, чьи тексты попали в краткий список, получат по 5 000 злотых (45 000 грн), автора лучшего перевода вознаградят 40 тысяч злотых (360 000 грн).