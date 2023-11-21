Троє українок потрапили до топ-100 жінок року від BBC

У топ-100 жінок року від BBC у 2023-ому можна побачити українську письменницю Оксану Забужко, захисницю прав дітей Олену Розвадовську та радницю з питань кліматичної політики Ірину Ставчук.

Хто з українок потрапив до топ-100 жінок року

Компанія ВВС традиційно оприлюднила список топ-100 жінок світу. До нього увійшли активістки, експертки різних галузей, інфлюенсерки, спортсменки, які надихають та роблять свій внесок у майбутнє.

Зокрема, до переліку увійшли колишня перша леді Сполучених Штатів Мішель Обама, власниця косметичного бренду HUDA Beauty Худа Каттан, футболістка та володарка "Золотого м’яча" Айтана Бонматі, 93-річна модель й інфлюенсерка Лісія Ферц та інші.

Не обійшлося і без українок – у топ-100 можна побачити письменницю Оксану Забужко, захисницю прав дітей Олену Розвадовську та радницю з питань кліматичної політики Ірину Ставчук.

Цьогорічна тема списку безпосередньо стосувалася змін клімату. BBC проаналізували медіа країн світу для того, щоб знайти тих, чиї долі стали натхненням для інших або ж тих, чиї дії вплинули на суспільство. Повний список проєкту BBC "100 жінок" – дивіться тут.

Щодо України, то головною рисою кандидаток стала праця у світлі боротьби української нації проти агресії Росії.

Оксана Забужко – авторка понад 20 творів літератури, серед яких можна побачити художню прозу, поезію та публіцистику.

Її доробок перекладено двадцятьма мовами та відзначений національними та міжнародними нагородами, у тому числі літературною премією Центральної Європи "Ангелус", Національною премією України імені Тараса Шевченка та орденом Почесного легіону Франції. Наразі вона одна з найвідоміших майстринь пера та інтелектуалок держави.

Своєю місією Олена Розвадовська, засновниця благодійного фонду "Голоси дітей", вважає допомогти українським дітям подолати травми, спричинені війною.

Фонд надає психологічну підтримку малечі, що постраждала внаслідок бойових дій, захищає їхні права, допомагає з евакуацією тощо. Організація вже допомогла десяткам тисяч дітей та батьків.

Радниця з питань кліматичної політики Ірина Ставчук співпрацює з незалежним філантропічним рухом "Європейський кліматичний фонд", де вона відповідає за українські програми щодо розробки рішень, які будуть екологічно чистими і стійкими до зміни клімату, для відновлення країни після війни.

Протягом трьох років, до 2022-го, вона була заступницею міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Ірина Ставчук займалася питаннями урядової політики в галузі зміни клімату, відповідала за європейську інтеграцію та збереження біорізноманіття.

Твори українців увійшли до short-list літературної премії Angelus

До короткого списку премії "Ангелус" у 2023 році потрапило двоє українських літераторів — Станіслав Асєєв і Тамара Горіха Зерня.

До списку увійшли тексти Станіслава Асєєва "Світлий шлях. Історія одного концтабору" та "Доця" Тамари Горіха Зерня, обидві у перекладі Марціна Ґачковського.

Є два твори, які наближають нас до найжорстокішого військового конфлікту, що відбувається зараз в Європі — війни в Україні", — зазначають організатори. Та додають, що героїню у романі Горіха Зерня ми зустрінемо "під час драматичних подій весни і літа 2014 року", а книжка Асєєва "розповідає історію, яку ми не хотіли чути. Поширити

На сайті літературної премії зазначили:

У всіх номінованих книжках ми знайдемо досвід, який допоможе нам зрозуміти, що таке центральноєвропейськість у широкому розумінні. У них є відлуння війн, як минулих столітніх, так і сучасних, національні та родинні травми, що передаються з покоління в покоління, постійна боротьба з минулим і пам’яттю. Поширити

Цього року голосування на сайті премії розпочнеться 18 вересня і триватиме до 13 жовтня.

Лауреата або лауреатку премії оголосять 14 жовтня. Переможець отримає грошову винагороду — 150 000 злотих (понад 1 300 000 грн) і статуетку авторства вроцлавської різьбярки Еви Россано. Автори, чиї тексти потрапили до короткого списку, отримають по 5 000 злотих (45 000 грн), автора найкращого перекладу винагородять 40 тисячами злотих (360 000 грн).