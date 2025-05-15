Турция представила обновленный Bayraktar TB2 с ИИ — видео

Турция представила модернизированный Bayraktar TB2, получивший искусственный интеллект. Новый беспилотник способен распознавать цели, принимать решения в режиме реального времени и работать автономно.
Главные тезисы
- Bayraktar TB2 обновлен и оснащен искусственным интеллектом, что значительно улучшило его летные характеристики и автономность.
- Дрон способен автоматически распознавать цели, выполнять автономные взлеты и посадки, а также планировать оптимальные маршруты полета.
- Модернизация Bayraktar TB2 позволяет ему выполнять визуальную навигацию в сложных условиях и самостоятельно анализировать цели.
Турция показала модернизированный Bayraktar TB2
В официальном релизе сообщается, что обновленный дрон уже прошел первые эксплуатационные тесты и установил несколько рекордов.
В то же время, аналитики рынка беспилотных летательных систем подчеркнули тот факт, что турки испытывают новейшую версию Bayraktar на фоне того, что никакой предварительной информации в открытых источниках о такой серьезной модернизации этого знаменитого БПЛА не было, а все доработки держались в секрете.
Как сообщил технический директор и совладелец компании Bayka, новая версия Bayraktar2 среди прочего предлагает отличные автономные возможности благодаря трем новым компьютерам с продвинутым искусственным интеллектом.
Medeniyet gemimizin küreklerini çeken Barbaros Hayreddin Paşa'nın torunlarına ithafen... 🌊🇹🇷— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 14, 2025
Dedicated to the grandchildren of Barbaros Hayreddin Pasha, who row the oars of our civilization’s vessel… 🌊🇹🇷
✈️ #BayraktarTB3 ⚓️ TCG ANADOLU
🚀🚀 MAM-L
🎥 ASELFLIR-500 & Aselsan… pic.twitter.com/EZJw2qVvp3
Благодаря обновлению дрон получил способность выполнять визуальную навигацию на местности в самых сложных условиях электронного воздействия. А благодаря современным системам искусственного интеллекта он узнает местность и может сам определять направление полета.
Модернизированный дрон может выполнять автономные взлеты и посадки, визуально распознавая взлетно-посадочные полосы, определять наиболее подходящие маршруты полета, проводя динамическую планировку маршрута.
Между тем, благодаря новому мощному двигателю, высокой скорости, выдающейся высоте полета и интеллектуальным возможностям автономного полета, этот дрон становится одним из лучших в своем классе во всем мире.
Новая версия дрона также способна подниматься на высоту более 9000 метров менее чем за 30 минут. В ходе последних испытаний Bayraktar TB2T-AI установил собственный рекорд, достигнув высоты 9250 метров.
Система искусственного интеллекта позволяет аппарату:
узнавать рельеф местности и ориентироваться на основе визуальной навигации;
определять и классифицировать цели в режиме реального времени;
автоматически выполнять взлет и посадку, распознавая взлетно-посадочные полосы;
планировать маршрут в динамическом режиме, выбирая оптимальные траектории полета;
избегать влияния систем РЕБ.
Новейшим видом вооружения являются миниатюрные крылатые ракеты "Кеманкеш", с помощью которых можно ликвидировать угрозу в виде любых систем ПВО малой, средней и даже большой дальности. Вес 35 кг, дальность полета 200 км, головка самонаведения — телевизионная.
Оператор может управлять ракетой на дальности до 50 км, и этот показатель хотят увеличить до 100. Новая версия дрона может взять сразу четыре таких боеприпаса, а старая — два.
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