Турция представила обновленный Bayraktar TB2 с ИИ — видео

Турция представила модернизированный Bayraktar TB2, получивший искусственный интеллект. Новый беспилотник способен распознавать цели, принимать решения в режиме реального времени и работать автономно.

Турция показала модернизированный Bayraktar TB2

В официальном релизе сообщается, что обновленный дрон уже прошел первые эксплуатационные тесты и установил несколько рекордов.

Главными новациями являются установка турбовинтового двигателя и интеграция передовых систем искусственного интеллекта, что способствовало значительному улучшению лётных характеристик, увеличению автономности и расширению возможностей ведения боевых действий. Поделиться

В то же время, аналитики рынка беспилотных летательных систем подчеркнули тот факт, что турки испытывают новейшую версию Bayraktar на фоне того, что никакой предварительной информации в открытых источниках о такой серьезной модернизации этого знаменитого БПЛА не было, а все доработки держались в секрете.

Как сообщил технический директор и совладелец компании Bayka, новая версия Bayraktar2 среди прочего предлагает отличные автономные возможности благодаря трем новым компьютерам с продвинутым искусственным интеллектом.

Medeniyet gemimizin küreklerini çeken Barbaros Hayreddin Paşa'nın torunlarına ithafen... 🌊🇹🇷



Dedicated to the grandchildren of Barbaros Hayreddin Pasha, who row the oars of our civilization’s vessel… 🌊🇹🇷



✈️ #BayraktarTB3 ⚓️ TCG ANADOLU



🚀🚀 MAM-L

🎥 ASELFLIR-500 & Aselsan… pic.twitter.com/EZJw2qVvp3 — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 14, 2025

Благодаря обновлению дрон получил способность выполнять визуальную навигацию на местности в самых сложных условиях электронного воздействия. А благодаря современным системам искусственного интеллекта он узнает местность и может сам определять направление полета.

Более того, дрон способен самостоятельно анализировать цели, проводить операции по их обнаружению и идентификации. Поделиться

Модернизированный дрон может выполнять автономные взлеты и посадки, визуально распознавая взлетно-посадочные полосы, определять наиболее подходящие маршруты полета, проводя динамическую планировку маршрута.

Между тем, благодаря новому мощному двигателю, высокой скорости, выдающейся высоте полета и интеллектуальным возможностям автономного полета, этот дрон становится одним из лучших в своем классе во всем мире.

Новая версия дрона также способна подниматься на высоту более 9000 метров менее чем за 30 минут. В ходе последних испытаний Bayraktar TB2T-AI установил собственный рекорд, достигнув высоты 9250 метров.

Несмотря на возросшую взлетную массу и полезную нагрузку, Bayraktar TB2T-AI также получил и увеличенную дальность полета: раньше максимальное время непрерывного пребывания в небе составляло 27 часов. Поделиться

Система искусственного интеллекта позволяет аппарату:

узнавать рельеф местности и ориентироваться на основе визуальной навигации;

определять и классифицировать цели в режиме реального времени;

автоматически выполнять взлет и посадку, распознавая взлетно-посадочные полосы;

планировать маршрут в динамическом режиме, выбирая оптимальные траектории полета;

избегать влияния систем РЕБ.

Новейшим видом вооружения являются миниатюрные крылатые ракеты "Кеманкеш", с помощью которых можно ликвидировать угрозу в виде любых систем ПВО малой, средней и даже большой дальности. Вес 35 кг, дальность полета 200 км, головка самонаведения — телевизионная.