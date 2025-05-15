Турция представила обновленный Bayraktar TB2 с ИИ — видео
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Технологии
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Турция представила обновленный Bayraktar TB2 с ИИ — видео

Bayraktar
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Источник:  online.ua

Турция представила модернизированный Bayraktar TB2, получивший искусственный интеллект. Новый беспилотник способен распознавать цели, принимать решения в режиме реального времени и работать автономно.

Главные тезисы

  • Bayraktar TB2 обновлен и оснащен искусственным интеллектом, что значительно улучшило его летные характеристики и автономность.
  • Дрон способен автоматически распознавать цели, выполнять автономные взлеты и посадки, а также планировать оптимальные маршруты полета.
  • Модернизация Bayraktar TB2 позволяет ему выполнять визуальную навигацию в сложных условиях и самостоятельно анализировать цели.

Турция показала модернизированный Bayraktar TB2

В официальном релизе сообщается, что обновленный дрон уже прошел первые эксплуатационные тесты и установил несколько рекордов.

Главными новациями являются установка турбовинтового двигателя и интеграция передовых систем искусственного интеллекта, что способствовало значительному улучшению лётных характеристик, увеличению автономности и расширению возможностей ведения боевых действий.

В то же время, аналитики рынка беспилотных летательных систем подчеркнули тот факт, что турки испытывают новейшую версию Bayraktar на фоне того, что никакой предварительной информации в открытых источниках о такой серьезной модернизации этого знаменитого БПЛА не было, а все доработки держались в секрете.

Как сообщил технический директор и совладелец компании Bayka, новая версия Bayraktar2 среди прочего предлагает отличные автономные возможности благодаря трем новым компьютерам с продвинутым искусственным интеллектом.

Благодаря обновлению дрон получил способность выполнять визуальную навигацию на местности в самых сложных условиях электронного воздействия. А благодаря современным системам искусственного интеллекта он узнает местность и может сам определять направление полета.

Более того, дрон способен самостоятельно анализировать цели, проводить операции по их обнаружению и идентификации.

Модернизированный дрон может выполнять автономные взлеты и посадки, визуально распознавая взлетно-посадочные полосы, определять наиболее подходящие маршруты полета, проводя динамическую планировку маршрута.

Между тем, благодаря новому мощному двигателю, высокой скорости, выдающейся высоте полета и интеллектуальным возможностям автономного полета, этот дрон становится одним из лучших в своем классе во всем мире.

Новая версия дрона также способна подниматься на высоту более 9000 метров менее чем за 30 минут. В ходе последних испытаний Bayraktar TB2T-AI установил собственный рекорд, достигнув высоты 9250 метров.

Несмотря на возросшую взлетную массу и полезную нагрузку, Bayraktar TB2T-AI также получил и увеличенную дальность полета: раньше максимальное время непрерывного пребывания в небе составляло 27 часов.

Система искусственного интеллекта позволяет аппарату:

  • узнавать рельеф местности и ориентироваться на основе визуальной навигации;

  • определять и классифицировать цели в режиме реального времени;

  • автоматически выполнять взлет и посадку, распознавая взлетно-посадочные полосы;

  • планировать маршрут в динамическом режиме, выбирая оптимальные траектории полета;

  • избегать влияния систем РЕБ.

Новейшим видом вооружения являются миниатюрные крылатые ракеты "Кеманкеш", с помощью которых можно ликвидировать угрозу в виде любых систем ПВО малой, средней и даже большой дальности. Вес 35 кг, дальность полета 200 км, головка самонаведения — телевизионная.

Оператор может управлять ракетой на дальности до 50 км, и этот показатель хотят увеличить до 100. Новая версия дрона может взять сразу четыре таких боеприпаса, а старая — два.

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