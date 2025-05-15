Туреччина представила оновлений Bayraktar TB2 з ШІ — відео

Туреччина представила модернізований Bayraktar TB2, який отримав штучний інтелект. Новий безпілотник здатен розпізнавати цілі, ухвалювати рішення в режимі реального часу та працювати автономно.

Туреччина показала модернізований Bayraktar TB2

В офіційному релізі повідомляється, що оновлений дрон вже пройшов перші експлуатаційні тести та встановив кілька рекордів.

Головними новаціями є встановлення турбогвинтового двигуна та інтеграція передових систем штучного інтелекту, що сприяло значному покращенню льотних характеристик, збільшенню автономності та розширенню можливостей ведення бойових дій. Поширити

Водночас аналітики ринку безпілотних літальних систем підкреслили той факт, що турки випробовують новітню версію Bayraktar на фоні того, що жодної попередньої інформації у відкритих джерелах про таку серйозну модернізацію цього знаменитого БПЛА не було, а усі доопрацювання трималися в секреті.

Як повідомив технічний директор і співвласник компанії Bayka, нова версія Bayraktar2 серед іншого, пропонує чудові автономні можливості завдяки трьом новим комп’ютерам з просунутим штучним інтелектом.

Medeniyet gemimizin küreklerini çeken Barbaros Hayreddin Paşa'nın torunlarına ithafen... 🌊🇹🇷



Dedicated to the grandchildren of Barbaros Hayreddin Pasha, who row the oars of our civilization’s vessel… 🌊🇹🇷



✈️ #BayraktarTB3 ⚓️ TCG ANADOLU



🚀🚀 MAM-L

🎥 ASELFLIR-500 & Aselsan… pic.twitter.com/EZJw2qVvp3 — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 14, 2025

Завдяки оновленню, дрон отримав здатність виконувати візуальну навігацію на місцевості в найскладніших умовах електронного впливу. А завдяки сучасним системам штучного інтелекту він розпізнає місцевість і може сам визначати напрямок польоту.

Ба більше, дрон здатний самостійно аналізувати цілі, проводити операції з їх виявлення та ідентифікації. Поширити

Модернізований дрон може виконувати автономні зльоти та посадки, візуально розпізнаючи злітно-посадкові смуги, визначати найбільш підхожі маршрути польоту, проводячи динамічне планування маршруту.

Тим часом завдяки новому потужному двигуну, високій швидкості, видатній висоті польоту та інтелектуальним можливостям автономного польоту цей дрон стає одним із найкращих у своєму класі у всьому світі.

Нова версія дрона також здатна підійматися на висоту понад 9000 метрів менш ніж за 30 хвилин. Під час останніх випробувань Bayraktar TB2T-AI встановив власний рекорд, досягнувши висоти 9250 метрів.

Попри збільшену злітну масу та корисне навантаження, Bayraktar TB2T-AI також отримав і збільшену дальність польоту: раніше максимальний час безперервного перебування в небі становив 27 годин. Поширити

Система штучного інтелекту дозволяє апарату:

впізнавати рельєф місцевості та орієнтуватися на основі візуальної навігації;

визначати та класифікувати цілі в режимі реального часу;

автоматично виконувати зліт та посадку, розпізнаючи злітно-посадкові смуги;

планувати маршрут у динамічному режимі, вибираючи оптимальні траєкторії польоту;

уникати впливу систем РЕБ.

Найновішим видом озброєння є мініатюрні крилаті ракети "Кеманкеш", за допомогою яких можна ліквідувати загрозу у вигляді будь-яких систем ППО малої, середньої та навіть великої дальності. Вага 35 кг, дальність польоту 200 км, головка самонаведення — телевізійна.