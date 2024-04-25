У культовой ветряной мельницы на кабаре "Мулен Руж" в Париже обрушились лопасти — видео
Категория
Культура
Дата публикации

У культовой ветряной мельницы на кабаре "Мулен Руж" в Париже обрушились лопасти — видео

Мулен Руж
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Источник:  DW

В Париже на ночь 25 апреля упали лопасти знаменитой ветряной мельницы на кабаре "Мулен Руж".

С ветряной мельницы "Мулен Руж" упали лопасти

Французские СМИ сообщают, что лопасти знаменитого Мулен Руж в Париже обрушились в 25 апреля утром.

Красная ветряная мельница на памятке, которая была показана в одноименном фильме, осталась без своей важнейшей части.

По данным французского телеканала BMF, обвал произошел между 2:00 и 3:00 ночи.

Журналистка французского канала TF1 поделилась видео с лежащими на земле лопастями.

Пожарные сообщили, что причина обрушения пока неизвестна, и в результате инцидента никто не пострадал.

К счастью, это случилось после закрытия. Еженедельно технические группы кабаре проверяют механизм ветряной мельницы и никаких проблем не заметили, — сказал французскому информационному агентству AFP человек, связанный с Мулен Руж.

По словам человека, "это первый раз, когда подобный несчастный случай произошел с тех пор, как кабаре открыло свои двери 6 октября 1889 года".

Последним серьезным повреждением здания был пожар, вспыхнувший во время ремонта в 1915 году, из-за чего заведение было закрыто на девять лет.

Кабаре Мулен Руж: что известно

Кабаре является одной из самых посещаемых достопримечательностей Парижа, вместе с Эйфелевой башней и собором Парижской Богоматери.

Кабаре известно как родина танца кан-кан, большинство его посетителей – туристы, а не местные жители.

Кабаре ежегодно принимает около 600 000 посетителей.

Инцидент произошел за несколько месяцев до проведения летних Олимпийских игр в Париже. Город ожидает прибытия тысяч туристов.

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