У культовой ветряной мельницы на кабаре "Мулен Руж" в Париже обрушились лопасти — видео

В Париже на ночь 25 апреля упали лопасти знаменитой ветряной мельницы на кабаре "Мулен Руж".
С ветряной мельницы "Мулен Руж" упали лопасти
Французские СМИ сообщают, что лопасти знаменитого Мулен Руж в Париже обрушились в 25 апреля утром.
Красная ветряная мельница на памятке, которая была показана в одноименном фильме, осталась без своей важнейшей части.
По данным французского телеканала BMF, обвал произошел между 2:00 и 3:00 ночи.
Журналистка французского канала TF1 поделилась видео с лежащими на земле лопастями.
Пожарные сообщили, что причина обрушения пока неизвестна, и в результате инцидента никто не пострадал.
По словам человека, "это первый раз, когда подобный несчастный случай произошел с тех пор, как кабаре открыло свои двери 6 октября 1889 года".
Последним серьезным повреждением здания был пожар, вспыхнувший во время ремонта в 1915 году, из-за чего заведение было закрыто на девять лет.
Кабаре Мулен Руж: что известно
Кабаре является одной из самых посещаемых достопримечательностей Парижа, вместе с Эйфелевой башней и собором Парижской Богоматери.
Кабаре известно как родина танца кан-кан, большинство его посетителей – туристы, а не местные жители.
Кабаре ежегодно принимает около 600 000 посетителей.
Инцидент произошел за несколько месяцев до проведения летних Олимпийских игр в Париже. Город ожидает прибытия тысяч туристов.
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