У культовой ветряной мельницы на кабаре "Мулен Руж" в Париже обрушились лопасти — видео

В Париже на ночь 25 апреля упали лопасти знаменитой ветряной мельницы на кабаре "Мулен Руж".

С ветряной мельницы "Мулен Руж" упали лопасти

Французские СМИ сообщают, что лопасти знаменитого Мулен Руж в Париже обрушились в 25 апреля утром.

Красная ветряная мельница на памятке, которая была показана в одноименном фильме, осталась без своей важнейшей части.

По данным французского телеканала BMF, обвал произошел между 2:00 и 3:00 ночи.

Журналистка французского канала TF1 поделилась видео с лежащими на земле лопастями.

Les joies d’aller bosser à 3h : se retrouver nez à nez avec l’hélice du moulin rouge tombée par terre pic.twitter.com/Xi9zI0TJHu — Adélaïde Malavaud (@AMalavaud) April 25, 2024

Пожарные сообщили, что причина обрушения пока неизвестна, и в результате инцидента никто не пострадал.

🇫🇷 The blades of #Paris's iconic #MoulinRouge windmill collapsed early Thursday, months before the city hosts the #Olympics.



The red windmill is emblematic of the popular #cabaret, its namesake, which welcomes nearly 600,000 visitors each year ⤵️ pic.twitter.com/BjlCCr85vw — FRANCE 24 English (@France24_en) April 25, 2024

К счастью, это случилось после закрытия. Еженедельно технические группы кабаре проверяют механизм ветряной мельницы и никаких проблем не заметили, — сказал французскому информационному агентству AFP человек, связанный с Мулен Руж. Поделиться

По словам человека, "это первый раз, когда подобный несчастный случай произошел с тех пор, как кабаре открыло свои двери 6 октября 1889 года".

Последним серьезным повреждением здания был пожар, вспыхнувший во время ремонта в 1915 году, из-за чего заведение было закрыто на девять лет.

Кабаре Мулен Руж: что известно

Кабаре является одной из самых посещаемых достопримечательностей Парижа, вместе с Эйфелевой башней и собором Парижской Богоматери.

Кабаре известно как родина танца кан-кан, большинство его посетителей – туристы, а не местные жители.

Кабаре ежегодно принимает около 600 000 посетителей.

Инцидент произошел за несколько месяцев до проведения летних Олимпийских игр в Париже. Город ожидает прибытия тысяч туристов.