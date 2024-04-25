У культового вітряка на кабаре "Мулен Руж" у Парижі обвалилися лопаті — відео
Категорія
Культура
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У культового вітряка на кабаре "Мулен Руж" у Парижі обвалилися лопаті — відео

Мулен Руж
Джерело:  DW

У Парижі проти ночі 25 квітня впали лопаті знаменитого вітряка на кабаре "Мулен Руж".

З вітряка "Мулен Руж" впали лопаті

Французькі ЗМІ повідомляють, що лопаті знаменитого "Мулен Руж" у Парижі обвалилися в 25 квітня вранці.

Червоний вітряк на пам’ятці, який був показаний в однойменному фільмі, залишився без своєї найважливішої частини.

За даними французького телеканалу BMF, обвал стався між 2:00 і 3:00 ночі.

Журналістка французького каналу TF1 поділилася відео з лопатями, які лежать на землі.

Пожежники повідомили, що причина обвалу поки невідома, і в результаті інциденту ніхто не постраждав.

На щастя, це сталося після закриття. Щотижня технічні групи кабаре перевіряють механізм вітряка і жодних проблем не помітили, — сказала французькому інформаційному агентству AFP людина, пов'язана з Мулен Руж.

За словами особи, “це перший раз, коли подібний нещасний випадок стався з тих пір, як кабаре відкрило свої двері 6 жовтня 1889 року”.

Останнім серйозним пошкодженням будівлі була пожежа, яка спалахнула під час ремонту в 1915 році, через що заклад був закритий на дев'ять років.

Кабаре Мулен Руж: що відомо

Кабаре є однією з найбільш відвідуваних визначних пам'яток Парижа, разом з Ейфелевою вежею та собором Паризької Богоматері.

Кабаре відоме як батьківщина танцю кан-кан, більшість його відвідувачів – туристи, а не місцеві жителі.

Кабаре щороку приймає майже 600 000 відвідувачів.

Інцидент стався за кілька місяців до проведення літніх Олімпійських ігор у Парижі. Місто очікує прибуття тисяч туристів.

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