У культового вітряка на кабаре "Мулен Руж" у Парижі обвалилися лопаті — відео

У Парижі проти ночі 25 квітня впали лопаті знаменитого вітряка на кабаре "Мулен Руж".
З вітряка "Мулен Руж" впали лопаті
Французькі ЗМІ повідомляють, що лопаті знаменитого "Мулен Руж" у Парижі обвалилися в 25 квітня вранці.
Червоний вітряк на пам’ятці, який був показаний в однойменному фільмі, залишився без своєї найважливішої частини.
За даними французького телеканалу BMF, обвал стався між 2:00 і 3:00 ночі.
Журналістка французького каналу TF1 поділилася відео з лопатями, які лежать на землі.
Пожежники повідомили, що причина обвалу поки невідома, і в результаті інциденту ніхто не постраждав.
За словами особи, “це перший раз, коли подібний нещасний випадок стався з тих пір, як кабаре відкрило свої двері 6 жовтня 1889 року”.
Останнім серйозним пошкодженням будівлі була пожежа, яка спалахнула під час ремонту в 1915 році, через що заклад був закритий на дев'ять років.
Кабаре Мулен Руж: що відомо
Кабаре є однією з найбільш відвідуваних визначних пам'яток Парижа, разом з Ейфелевою вежею та собором Паризької Богоматері.
Кабаре відоме як батьківщина танцю кан-кан, більшість його відвідувачів – туристи, а не місцеві жителі.
Кабаре щороку приймає майже 600 000 відвідувачів.
Інцидент стався за кілька місяців до проведення літніх Олімпійських ігор у Парижі. Місто очікує прибуття тисяч туристів.
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