Зооактивісти зірвали показ Вікторії Бекхем на Тижні моди в Парижі — відео

Активісти PETA увірвалися на подіум під час показу колекції осінь/зима 2024 року від дизайнерки Вікторії Бекхем на Тижні моди в Парижі.
Протест активістів на показі Вікторії Бекхем
Активісти пройшлися по подіуму поруч з моделями, тримаючи плакати з написом "viva vegan leather".
На їхніх футболках було написано: «Тварини — це не тканина. Поверніться спиною до шкур тварин».
Активісти заявили, що незважаючи на те, що бренд Бекхем заборонив використання хутра та екзотичної шкіри, він «все ще використовує велику кількість шкіри, отриманої жорстоким шляхом, зокрема телячої».
PETA повідомила, що цього сезону також влаштувала демонстрації на подіумах Coach у Нью-Йорку, Burberry у Лондоні та Fendi в Мілані.
Мімі Бекхечі з PETA сказала: “Жоден одяг чи аксесуар не вартий того, щоб насильницько забити та здерти шкіру з чутливої та розумної тварини”.
Водночас Бекхем з’явилася на подіумі наприкінці шоу та послала повітряні поцілунки, шкутильгаючи по подіуму на милицях під оплески глядачів. Минулого місяця колишня учасниця групи Spice Girls травмувала ногу в спортзалі.
Її чоловік, колишній футболіст збірної Англії Девід Бекхем, був у залі разом зі їхніми дітьми на знак підтримки. Його посадили в першому ряду поруч із головною редакторкою американського Vogue Анною Вінтур.
PETA (People for the Ethical Treatment of Animals — Люди за етичне ставлення до тварин) — організація, що веде боротьбу за права тварин. Організація вважає, що люди не мають права використовувати тварин для їжі, одягу, розваг, дослідів і будь-яких інших цілей.
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