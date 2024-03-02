Зооактивісти зірвали показ Вікторії Бекхем на Тижні моди в Парижі — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Зооактивісти зірвали показ Вікторії Бекхем на Тижні моди в Парижі — відео

Вікторія Бекхем
Джерело:  Sky News

Активісти PETA увірвалися на подіум під час показу колекції осінь/зима 2024 року від дизайнерки Вікторії Бекхем на Тижні моди в Парижі.

Протест активістів на показі Вікторії Бекхем

Активісти пройшлися по подіуму поруч з моделями, тримаючи плакати з написом "viva vegan leather".

На їхніх футболках було написано: «Тварини — це не тканина. Поверніться спиною до шкур тварин».

Активісти заявили, що незважаючи на те, що бренд Бекхем заборонив використання хутра та екзотичної шкіри, він «все ще використовує велику кількість шкіри, отриманої жорстоким шляхом, зокрема телячої».

PETA повідомила, що цього сезону також влаштувала демонстрації на подіумах Coach у Нью-Йорку, Burberry у Лондоні та Fendi в Мілані.

Мімі Бекхечі з PETA сказала: “Жоден одяг чи аксесуар не вартий того, щоб насильницько забити та здерти шкіру з чутливої ​​та розумної тварини”.

Ми закликаємо Вікторію Бекхем замість цього звернутися до доступних сьогодні етичних і екологічних інновацій, таких як високоякісна шкіра з яблук, винограду, ананасів, грибів тощо.

Водночас Бекхем з’явилася на подіумі наприкінці шоу та послала повітряні поцілунки, шкутильгаючи по подіуму на милицях під оплески глядачів. Минулого місяця колишня учасниця групи Spice Girls травмувала ногу в спортзалі.

Її чоловік, колишній футболіст збірної Англії Девід Бекхем, був у залі разом зі їхніми дітьми на знак підтримки. Його посадили в першому ряду поруч із головною редакторкою американського Vogue Анною Вінтур.

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals — Люди за етичне ставлення до тварин) — організація, що веде боротьбу за права тварин. Організація вважає, що люди не мають права використовувати тварин для їжі, одягу, розваг, дослідів і будь-яких інших цілей.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Пісня Бейонсе очолила чарт кантрі-пісень Billboard — відео
Бейонсе
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Співачка LP вибачилася перед українцями за відео в худі з прапором РФ
LP
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Росію вигнали з престижного конкурсу "Міс Світу" — відома причина
Міс Світу

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?