Зооактивисты сорвали показ Виктории Бекхэм на Неделе моды в Париже — видео

Активисты PETA ворвались на подиум во время показа коллекции осень/зима 2024 года от дизайнерки Виктории Бекхэм на Неделе моды в Париже.

Протест активистов на показе Виктории Бекхэм

Активисты прошлись по подиуму рядом с моделями, держа плакаты с надписью "viva vegan leather".

На их футболках было написано: «Животные – это не ткань. Повернитесь спиной к шкурам животных».

Активисты заявили, что, несмотря на то, что бренд Бекхэм запретил использование меха и экзотической кожи, он «все еще использует большое количество кожи, полученной жестоким путем, в частности телячьей».

Animal rights activists have disrupted Victoria Beckham's catwalk show at Paris Fashion Week.



Protesters walked alongside the models holding up signs saying 'viva vegan leather' ⬇️ https://t.co/vQaiKWw8Sz pic.twitter.com/3CaCA2M1qF — Sky News (@SkyNews) March 2, 2024

PETA сообщила, что в этом сезоне устроила демонстрации на подиумах Coach в Нью-Йорке, Burberry в Лондоне и Fendi в Милане.

Мими Бекхечи из PETA сказала: “Ни одна одежда или аксессуар не стоит того, чтобы насильственно забить и содрать кожу с чувствительного и умного животного”.

Мы призываем Викторию Бекхэм вместо этого обратиться к доступным сегодня этическим и экологическим инновациям, таким как высококачественная кожа из яблок, винограда, ананасов, грибов и т.д. Поделиться

В то же время Бекхэм появилась на подиуме в конце шоу и послала воздушные поцелуи, ковыляя по подиуму на костылях под аплодисменты зрителей. В прошлом месяце бывшая участница группы Spice Girls травмировала ногу в спортзале.

Ее муж, бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, находился в зале вместе с их детьми в знак поддержки. Его посадили в первом ряду рядом с главной редактором американского Vogue Анной Винтур.