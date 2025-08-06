Кремль сообщил о «сигналах» Трампа и от Трампа на встрече Путина с Виткоффом 6 августа в Москве.
Главные тезисы
- Путин и Виткофф провели пятую конструктивную встречу, на которой обсудили украинский вопрос.
- Кремль сообщил о передаче полезных сигналов от стороны Путина, Виткоффа и президента Трампа.
- Помощник Путина отметил, что Трамп пока не получил полного отчета о встрече и ждет доклада Виткоффа.
Кремль похвастался конструктивной встречей Путина и Виткоффа
С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа, — сказал журналистам помощник нелегитимного президента России Юрий Ушаков.
6 августа в Кремле состоялась встреча спецпосланника президента США Стива Виткоффа и российского президента Владимира Путина. Она продолжалась около трех часов. Это их пятая встреча, прошедшая в конце апреля.
Посмотрим, когда Виткофф сможет доложить о Трампе о состоявшемся сегодня разговоре. После этого, очевидно, мы сможем мои комментарии сейчас чем еще дополнить существенно, — добавил помощник Путина.