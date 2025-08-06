У Путина похвастались полезным и конструктивным диалогом с Виткоффом
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У Путина похвастались полезным и конструктивным диалогом с Виткоффом

Путин
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Источник:  online.ua

Кремль сообщил о «сигналах» Трампа и от Трампа на встрече Путина с Виткоффом 6 августа в Москве.

Главные тезисы

  • Путин и Виткофф провели пятую конструктивную встречу, на которой обсудили украинский вопрос.
  • Кремль сообщил о передаче полезных сигналов от стороны Путина, Виткоффа и президента Трампа.
  • Помощник Путина отметил, что Трамп пока не получил полного отчета о встрече и ждет доклада Виткоффа.

Кремль похвастался конструктивной встречей Путина и Виткоффа

С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа, — сказал журналистам помощник нелегитимного президента России Юрий Ушаков.

6 августа в Кремле состоялась встреча спецпосланника президента США Стива Виткоффа и российского президента Владимира Путина. Она продолжалась около трех часов. Это их пятая встреча, прошедшая в конце апреля.

Сейчас ситуация такова, что у нашего президента полнота информации, то есть наши сигналы, сигналы от президента Трампа. А Трамп еще о результатах этой встречи не сообщен, — продолжил Ушаков. — Поэтому я воздержался бы от более подробных комментариев.

Посмотрим, когда Виткофф сможет доложить о Трампе о состоявшемся сегодня разговоре. После этого, очевидно, мы сможем мои комментарии сейчас чем еще дополнить существенно, — добавил помощник Путина.

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