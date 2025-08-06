Кремль сообщил о «сигналах» Трампа и от Трампа на встрече Путина с Виткоффом 6 августа в Москве.

Кремль похвастался конструктивной встречей Путина и Виткоффа

С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа, — сказал журналистам помощник нелегитимного президента России Юрий Ушаков.

6 августа в Кремле состоялась встреча спецпосланника президента США Стива Виткоффа и российского президента Владимира Путина. Она продолжалась около трех часов. Это их пятая встреча, прошедшая в конце апреля.

Сейчас ситуация такова, что у нашего президента полнота информации, то есть наши сигналы, сигналы от президента Трампа. А Трамп еще о результатах этой встречи не сообщен, — продолжил Ушаков. — Поэтому я воздержался бы от более подробных комментариев. Поделиться