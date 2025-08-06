Кремль повідомив про «сигнали» Трампу та від Трампа на зустрічі Путіна з Віткоффом 6 серпня у Москві.
Головні тези:
- Путін та Віткофф провели п'яту конструктивну зустріч у Москві, тривалістю близько трьох годин.
- Кремль повідомив про передачу сигналів від українського питання як зі сторони Путіна та Віткоффа, так і від президента Трампа.
- Помічник Путіна зазначив, що Трампу ще не повідомлено про результати зустрічі, але почекає на доповідь Віткоффа.
Кремль похизувався конструктивною зустріччю Путіна та Віткоффа
З нашого боку, зокрема, з українського питання було передано деякі сигнали. Відповідні сигнали отримані і від президента Трампа, — сказав журналістам помічник нелегітимного президента Росії Юрій Ушаков.
6 серпня в Кремлі відбулася зустріч спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та російського президента Володимира Путіна. Вона тривала близько трьох годин. Це їхня п'ята зустріч, що була попередньою наприкінці квітня.
Подивимося, коли Віткофф зможе доповісти про Трампу про розмову, яка відбулася сьогодні. Після цього, очевидно, ми зможемо мої коментарі зараз чимось ще доповнити суттєвіше, — додав помічник Путіна.