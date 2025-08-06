Кремль повідомив про «сигнали» Трампу та від Трампа на зустрічі Путіна з Віткоффом 6 серпня у Москві.

Кремль похизувався конструктивною зустріччю Путіна та Віткоффа

З нашого боку, зокрема, з українського питання було передано деякі сигнали. Відповідні сигнали отримані і від президента Трампа, — сказав журналістам помічник нелегітимного президента Росії Юрій Ушаков.

6 серпня в Кремлі відбулася зустріч спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та російського президента Володимира Путіна. Вона тривала близько трьох годин. Це їхня п'ята зустріч, що була попередньою наприкінці квітня.

Зараз ситуація така, що наш президент має повноту інформації, тобто наші сигнали, сигнали від президента Трампа. А Трампу ще про результати цієї зустрічі не повідомлено, — продовжив Ушаков. — Тому я б утримався від докладніших коментарів. Поширити