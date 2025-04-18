У ВСУ заявили об активизации российских штурмов под Ореховом

Российские оккупационные войска пытаются прорвать украинскую оборону на Ореховском направлении, чтобы создать плацдарм для обстрелов Запорожья.
Главные тезисы
- Российские оккупационные войска активизировали штурмы на Ореховском направлении, стремясь прорвать украинскую оборону и создать плацдарм для обстрелов Запорожья.
- Успешный прорыв на Ореховском направлении может угрожать соседним населенным пунктам и усугубить положение в юго-восточной Украине.
- Важность защиты Орехова и Роботинского выступа обусловлена их стратегическим значением для логистических путей и укреплений Сил обороны Юга.
Россия активнее атакует на Ореховском направлении
Об этом в телеэфире заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.
По его словам, это даст оккупантам возможность взять под контроль логистические пути, которые идут на Орехов и угрожать с запада подразделениям Сил обороны, которые держат Орехов и Роботинский выступ.
То есть противник не зря пытается проводить там штурмы и прорваться. Также он сможет угрожать населенному пункту Каменское, расположенному на побережье бывшего Каховского водохранилища... Прорвав там нашу оборону, противник сможет не только угрожать Запорожью и области, а существенно ухудшить наше положение на этом участке.
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