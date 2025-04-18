У ВСУ заявили об активизации российских штурмов под Ореховом

Россия активнее атакует на Ореховском направлении

Об этом в телеэфире заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Противник пытается именно там (Ориховское направление — ред.) прорвать линию украинских укреплений, потому что он пытается выйти на определенный плацдарм, пройти эту линию обороны и закрепиться на этом плацдарме для того, чтобы на нем разместить огневые средства и оказывать огненное влияние на Запорожье, там 15-20 км. Владислав Волошин Спикер Сил обороны Юга Украины

По его словам, это даст оккупантам возможность взять под контроль логистические пути, которые идут на Орехов и угрожать с запада подразделениям Сил обороны, которые держат Орехов и Роботинский выступ.