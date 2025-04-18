У ВСУ заявили об активизации российских штурмов под Ореховом
Категория
Украина
Дата публикации

У ВСУ заявили об активизации российских штурмов под Ореховом

оккупанты
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Российские оккупационные войска пытаются прорвать украинскую оборону на Ореховском направлении, чтобы создать плацдарм для обстрелов Запорожья.

Главные тезисы

  • Российские оккупационные войска активизировали штурмы на Ореховском направлении, стремясь прорвать украинскую оборону и создать плацдарм для обстрелов Запорожья.
  • Успешный прорыв на Ореховском направлении может угрожать соседним населенным пунктам и усугубить положение в юго-восточной Украине.
  • Важность защиты Орехова и Роботинского выступа обусловлена их стратегическим значением для логистических путей и укреплений Сил обороны Юга.

Россия активнее атакует на Ореховском направлении

Об этом в телеэфире заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Противник пытается именно там (Ориховское направление — ред.) прорвать линию украинских укреплений, потому что он пытается выйти на определенный плацдарм, пройти эту линию обороны и закрепиться на этом плацдарме для того, чтобы на нем разместить огневые средства и оказывать огненное влияние на Запорожье, там 15-20 км.

Владислав Волошин

Владислав Волошин

Спикер Сил обороны Юга Украины

По его словам, это даст оккупантам возможность взять под контроль логистические пути, которые идут на Орехов и угрожать с запада подразделениям Сил обороны, которые держат Орехов и Роботинский выступ.

То есть противник не зря пытается проводить там штурмы и прорваться. Также он сможет угрожать населенному пункту Каменское, расположенному на побережье бывшего Каховского водохранилища... Прорвав там нашу оборону, противник сможет не только угрожать Запорожью и области, а существенно ухудшить наше положение на этом участке.

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