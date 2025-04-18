У ЗСУ заявили про активізацію російських штурмів під Оріховом

Російські окупаційні війська намагаються прорвати українську оборону на Оріхівському напрямку, щоб створити плацдарм для обстрілів Запоріжжя.
Головні тези:
- Російські окупаційні війська посилюють атаки на Оріхівському напрямку, щоб створити плацдарм для обстрілів Запоріжжя.
- За словами речника Сил оборони Півдня, російський противник намагається прорвати лінію українських укріплень на Оріхівському напрямку для створення вогневого плацдарму.
- Прорив української оборони на Оріхівському напрямку може загрожувати сусіднім населеним пунктам і погіршити становище південного сходу України.
Росія активніше атакує на Оріхівському напрямку
Про це в телеефірі заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.
За його словами, це дасть окупантам також змогу взяти під контроль логістичні шляхи, які йдуть на Оріхів і загрожувати з заходу підрозділам Сил оборони, які тримають Оріхів і Роботинський виступ.
Тобто противник недаремно намагається проводити там штурми і прорватися. Також він зможе загрожувати населеному пункту Кам'янське, яке розташоване на узбережжі колишнього Каховського водосховища... Прорвавши там нашу оборону противник зможе не лише загрожувати Запоріжжю і області, а суттєво погіршити наше становище на цій ділянці.
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