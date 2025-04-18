У ЗСУ заявили про активізацію російських штурмів під Оріховом

Росія активніше атакує на Оріхівському напрямку

Про це в телеефірі заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Противник намагається саме там (Оріхівський напрямок — ред.) прорвати лінію українських укріплень, тому що він намагається вийти на певний плацдарм, пройти цю лінію оборони і закріпитися на цьому плацдармі для того, щоб на ньому розмістити вогневі засоби і здійснювати вогневий вплив на Запоріжжя, там 15-20 км відстань. Владислав Волошин Речник Сил оборони Півдня України

За його словами, це дасть окупантам також змогу взяти під контроль логістичні шляхи, які йдуть на Оріхів і загрожувати з заходу підрозділам Сил оборони, які тримають Оріхів і Роботинський виступ.