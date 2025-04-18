У ЗСУ заявили про активізацію російських штурмів під Оріховом
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ заявили про активізацію російських штурмів під Оріховом

окупанти
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Російські окупаційні війська намагаються прорвати українську оборону на Оріхівському напрямку, щоб створити плацдарм для обстрілів Запоріжжя.

Головні тези:

  • Російські окупаційні війська посилюють атаки на Оріхівському напрямку, щоб створити плацдарм для обстрілів Запоріжжя.
  • За словами речника Сил оборони Півдня, російський противник намагається прорвати лінію українських укріплень на Оріхівському напрямку для створення вогневого плацдарму.
  • Прорив української оборони на Оріхівському напрямку може загрожувати сусіднім населеним пунктам і погіршити становище південного сходу України.

Росія активніше атакує на Оріхівському напрямку

Про це в телеефірі заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Противник намагається саме там (Оріхівський напрямок — ред.) прорвати лінію українських укріплень, тому що він намагається вийти на певний плацдарм, пройти цю лінію оборони і закріпитися на цьому плацдармі для того, щоб на ньому розмістити вогневі засоби і здійснювати вогневий вплив на Запоріжжя, там 15-20 км відстань.

Владислав Волошин

Владислав Волошин

Речник Сил оборони Півдня України

За його словами, це дасть окупантам також змогу взяти під контроль логістичні шляхи, які йдуть на Оріхів і загрожувати з заходу підрозділам Сил оборони, які тримають Оріхів і Роботинський виступ.

Тобто противник недаремно намагається проводити там штурми і прорватися. Також він зможе загрожувати населеному пункту Кам'янське, яке розташоване на узбережжі колишнього Каховського водосховища... Прорвавши там нашу оборону противник зможе не лише загрожувати Запоріжжю і області, а суттєво погіршити наше становище на цій ділянці.

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