Ученые изобрели революционный метод лечения последствий инсульта

Ученые из Цюриха сообщили о значительном прорыве в лечении последствий инсульта - они успешно применили трансплантацию стволовых клеток для восстановления пораженного мозга.

Ученые разработали метод восстановления мозга после инсульта

Исследователи доказали, что трансплантация стволовых клеток может восстанавливать повреждения, вызванные инсультом, путем регенерации нейронов, восстановления двигательных функций и восстановления кровеносных сосудов.

Отмечается, что этот прорыв не только вылечил испытуемых мышей с последствиями инсульта, но и показал, что методы лечения в скором времени могут быть адаптированы для людей.

Каждый четвертый взрослый переносит инсульт в течение своей жизни. Около половины из них получают остаточные повреждения, такие как паралич или нарушение речи, поскольку внутреннее кровотечение или нехватка кислорода необратимо убивают клетки мозга. Пока не существует эффективных методов восстановления таких повреждений.

В Цюрихе исследователи ввели нейронные стволовые клетки в зоны, пораженные ишемией (снижение кровоснабжения — ред.). Через пять недель у испытуемых животных уменьшилось воспаление, укрепились кровеносные сосуды и восстановились связи между нейронами.

Также пересаженные клетки преимущественно превратились в ГАМК-эргические нейроны — клетки, способствующие восстановлению функций мозга после инсульта. С помощью систем компьютерного анализа движений зафиксировали улучшение походки и полное восстановление мелкой моторики у подопытных мышей.