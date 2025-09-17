Науковці винайшли революційний метод лікування наслідків інсульту

Вчені з Цюриха повідомили про значний прорив у лікуванні наслідків інсульту — вони успішно застосували трансплантацію стовбурових клітин для відновлення ураженого мозку.
Головні тези:
- Трансплантація стовбурових клітин успішно відновлює уражений мозок після інсульту, сприяючи регенерації нейронів та відновленню рухових функцій.
- Дослідження показали, що цей метод може бути адаптований для людей, що відкриває нові можливості у лікуванні наслідків інсульту.
- Наявність ефективного лікування наслідків інсульту є критично важливою, оскільки інсульт стає причиною залишкових пошкоджень у половини хворих.
Вчені розробили метод відновлення мозку після інсульту
Дослідники довели, що трансплантація стовбурових клітин може відновлювати пошкодження, спричинені інсультом, шляхом регенерації нейронів, відновлення рухових функцій та відновлення кровоносних судин.
Зазначається, що цей прорив не лише вилікував піддослідних мишей з наслідками інсульту, але й показав, що методи лікування незабаром можуть бути адаптовані для людей.
Кожен четвертий дорослий переносить інсульт протягом свого життя. Близько половини з них отримують залишкові пошкодження, такі як параліч або порушення мовлення, оскільки внутрішня кровотеча або брак кисню незворотно вбивають клітини мозку. Наразі не існує ефективних методів відновлення таких ушкоджень.
Також пересаджені клітини переважно перетворилися на ГАМК-ергічні нейрони — клітини, які сприяють відновленню функцій мозку після інсульту. За допомогою систем комп’ютерного аналізу рухів зафіксували покращення ходи та повне відновлення дрібної моторики у піддослідних мишей.
Наразі ведуться дослідження про довготривалий ефект терапії та можливість адаптації підходу для клінічної практики у людей.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-