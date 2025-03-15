Ученые нашли действенный способ избавиться от нарушений сна

Ученые рекомендуют пожилым людям, страдающим бессонницей, отдавать предпочтение силовым тренировкам или упражнениям с собственным весом (форма упражнения, использующая вес тела как сопротивление).

Преодолеть бессонницу. Ученые нашли, как помочь пожилым людям

Такую физическую активность ученые считают наиболее действенным способом избавиться от нарушений сна.

Ранее ученые рекомендовали пожилым людям с бессонницей изменить образ жизни: отказаться от кофеина перед сном, соблюдать график сна, бороться со стрессом и увеличить свою физическую активность днем. Однако теперь ученые выяснили, какие именно упражнения для этого наиболее эффективны. Поделиться

Они проанализировали данные 24 предварительных исследований и клинических испытаний, проведенных в Азии, Европе, Северной и Южной Америке. В них приняли участие более 2 тысяч пожилых людей старше 60 лет, страдавших бессонницей.

Ученые сосредоточились на пяти типах физических упражнений:

аэробные (также известные как кардио), в частности танцы, езда на велосипеде, плавание и быстрая ходьба;

с собственным весом, например оттеснение от стены;

на равновесие, в том числе подъем на ступеньки;

на упругость, к примеру, гимнастика;

комбинированные, в частности, йога и пилатес.

Большинство участников сообщили, что выполняли упражнения легкой, средней или умеренной интенсивности продолжительностью в среднем около 50 минут. Они занимались спортом дважды или трижды в неделю, а программы тренировок длились в среднем 14 недель.

Специалисты использовали Питтсбургский индекс качества сна (Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI) в качестве шкалы для измерения результатов. Это анкета, используемая для оценки качества сна в течение последнего месяца. В ней содержится 19 вопросов, сгруппированных в 7 компонентов.

Проанализировав результаты, исследователи обнаружили, что участники, выполнявшие комбинированную программу упражнений, улучшили свой показатель PSQI на 2,35 балла, а у сосредоточившихся на аэробных упражнениях PSQI снизился на 4,36 балла.