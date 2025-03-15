Ученые нашли действенный способ избавиться от нарушений сна

Ученые рекомендуют пожилым людям, страдающим бессонницей, отдавать предпочтение силовым тренировкам или упражнениям с собственным весом (форма упражнения, использующая вес тела как сопротивление).
Главные тезисы
- Силовые тренировки и упражнения с опорой являются наиболее эффективным способом избавиться от бессонницы у пожилых людей.
- Аэробные упражнения снижают показатель качества сна в среднем на 4,36 балла, а силовые упражнения и тренировки с сопротивлением даже на 5,75 балла.
- Исследования показали, что 50-минутные тренировки дважды или трижды в неделю в течение 14 недель могут значительно улучшить качество сна у пожилых людей.
Преодолеть бессонницу. Ученые нашли, как помочь пожилым людям
Такую физическую активность ученые считают наиболее действенным способом избавиться от нарушений сна.
Они проанализировали данные 24 предварительных исследований и клинических испытаний, проведенных в Азии, Европе, Северной и Южной Америке. В них приняли участие более 2 тысяч пожилых людей старше 60 лет, страдавших бессонницей.
Ученые сосредоточились на пяти типах физических упражнений:
аэробные (также известные как кардио), в частности танцы, езда на велосипеде, плавание и быстрая ходьба;
с собственным весом, например оттеснение от стены;
на равновесие, в том числе подъем на ступеньки;
на упругость, к примеру, гимнастика;
комбинированные, в частности, йога и пилатес.
Большинство участников сообщили, что выполняли упражнения легкой, средней или умеренной интенсивности продолжительностью в среднем около 50 минут. Они занимались спортом дважды или трижды в неделю, а программы тренировок длились в среднем 14 недель.
Специалисты использовали Питтсбургский индекс качества сна (Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI) в качестве шкалы для измерения результатов. Это анкета, используемая для оценки качества сна в течение последнего месяца. В ней содержится 19 вопросов, сгруппированных в 7 компонентов.
Проанализировав результаты, исследователи обнаружили, что участники, выполнявшие комбинированную программу упражнений, улучшили свой показатель PSQI на 2,35 балла, а у сосредоточившихся на аэробных упражнениях PSQI снизился на 4,36 балла.
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