Вчені знайшли дієвий спосіб позбутися порушень сну

Науковці рекомендують літнім людям, які страждають від безсоння, надавати перевагу силовим тренуванням або вправам з власною вагою (форма вправи, яка використовує вагу тіла як опір).
Головні тези:
- Силові тренування та вправи з опорою — найбільш ефективний спосіб позбутися безсоння у літніх людей.
- Вчені рекомендують літнім людям з безсонням зосередитися на фізичних вправах, зокрема на аеробних, вправах з власною вагою та на рівновагу.
- Аналіз 24 досліджень показав, що учасники, які займалися комбінованою програмою вправ, покращили якість свого сну на 2,35 бала, а ті, хто робив аеробні вправи, на 4,36 бала.
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Таку фізичну активність вчені вважають найбільш дієвим способом позбутися порушень сну.
Вони проаналізували дані 24 попередніх досліджень і клінічних випробувань, проведених в Азії, Європі, Північній та Південній Америці. У них взяли участь понад 2 тисячі літніх людей віком понад 60 років, які страждали від безсоння.
Науковці зосередилися на п'яти типах фізичних вправ:
аеробні (також відомі як кардіо), зокрема танці, їзда на велосипеді, плавання і швидка ходьба;
з власною вагою, як-от відтискання від стіни;
на рівновагу, зокрема піднімання на сходинки;
на гнучкість, наприклад, гімнастика;
комбіновані, зокрема йога та пілатес.
Більша частина учасників повідомили, що виконували вправи легкої, середньої або помірної інтенсивності тривалістю в середньому близько 50 хвилин. Вони займалися спортом двічі або тричі на тиждень, а програми тренувань тривали в середньому 14 тижнів.
Фахівці використовували Піттсбурзький індекс якості сну (Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI) як шкалу для вимірювання результатів. Це анкета, яку використовують для оцінки якості сну впродовж останнього місяця. У ній міститься 19 запитань, які згруповані у 7 компонентів.
Проаналізувавши результати, дослідники виявили, що учасники, які виконували комбіновану програму вправ, покращили свій показник PSQI на 2,35 бала, а у тих, хто зосередився на аеробних вправах, PSQI знизився на 4,36 бала.
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