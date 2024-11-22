Ученые обнаружили необычный эффект в результате социального взаимодействия между людьми
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые обнаружили необычный эффект в результате социального взаимодействия между людьми

Отношения
Читати українською
Источник:  Nature

Ученые выяснили, что социальное взаимодействие сближает не только людей, но и их микробиомы.

Главные тезисы

  • Социальное взаимодействие между людьми способствует сближению их микробиомов, влияя на состав и функции этих организмов.
  • Близкие социальные отношения могут увеличить количество общих микроорганизмов в кишечнике человека, что влияет на риск развития заболеваний, таких как гипертония и депрессия.
  • Исследователи изучают возможные последствия эффекта сближения микробиомов через социальные контакты для здоровья человека.
  • Социальные контакты влияют на состав микроорганизмов в кишечнике человека, что может привести к распространению различных заболеваний.
  • Осознание взаимосвязи между социальным взаимодействием, микробиомами и общим здоровьем человека открывает новые перспективы для медицины и науки.

Что известно о сближении микробиомов разных людей в результате социального взаимодействия

В частности, социальные контакты влияют на то, какие микроорганизмы живут в кишечнике человека.

Исследование, проведенное американскими учеными, длилось более 20 лет и началось с изучения того, как ожирение распространяется в социальных группах.

Тесные социальные отношения влияют на формирование микробиому
Друзья

Отмечается, что социолог Николас Кристакис пытался установить, передают ли люди, имеющие дружеские отношения, микробы друг другу, и как эти микробы влияют на риск возникновения лишнего веса.

Ученые по результатам исследования предположили, что социальные контакты влияют на формирование микробиому человека.

Для окончательного подтверждения результатов Кристакис и его коллеги-исследователи отправились в джунгли на территории Гондураса в Южной Америке.

Они составили карту социальных отношений и изучили микробиомы людей из 18 изолированных населенных пунктов.

Что удалось выяснить по результатам исследования

Друг с другом они взаимодействуют преимущественно лицом к лицу, а с обработанными продуктами и антибиотиками контактируют минимально.

Исследователи установили, что супруги и лица, проживающие в одном доме, имеют до 13,9% общих штаммов микроорганизмов.

У тех, кто просто часто взаимодействует, обнаружили 10% одинаковых микроорганизмов в кишечнике.

Односельчане, не контактирующие между собой активно, имеют только 4% общих штаммов.

При этом друзья друзей имеют одинаковые микроорганизмы в кишечниках.

Биолог Никола Сегата отмечает, что это приводит к тому, что такие болезни, как гипертония и депрессия, могут распространяться от человека к человеку через микробиом.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Какие социальные сети собирают больше данных о пользователях – исследование
Какие социальные сети собирают больше данных о пользователях – исследование
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как социальные гены помогают украинцам выстоять в самые жуткие времена — академик Украинской академии наук Виталий Лунев
Как социальные гены помогают украинцам выстоять в самые жуткие времена — академик Украинской академии наук Виталий Лунев
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые выявили общую социальную черту у людей и шимпанзе
Шимпанзе

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?