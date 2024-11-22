Ученые выяснили, что социальное взаимодействие сближает не только людей, но и их микробиомы.

Что известно о сближении микробиомов разных людей в результате социального взаимодействия

В частности, социальные контакты влияют на то, какие микроорганизмы живут в кишечнике человека.

Исследование, проведенное американскими учеными, длилось более 20 лет и началось с изучения того, как ожирение распространяется в социальных группах.

Друзья

Отмечается, что социолог Николас Кристакис пытался установить, передают ли люди, имеющие дружеские отношения, микробы друг другу, и как эти микробы влияют на риск возникновения лишнего веса.

Ученые по результатам исследования предположили, что социальные контакты влияют на формирование микробиому человека.

Для окончательного подтверждения результатов Кристакис и его коллеги-исследователи отправились в джунгли на территории Гондураса в Южной Америке.

Они составили карту социальных отношений и изучили микробиомы людей из 18 изолированных населенных пунктов.

Что удалось выяснить по результатам исследования

Друг с другом они взаимодействуют преимущественно лицом к лицу, а с обработанными продуктами и антибиотиками контактируют минимально.

Исследователи установили, что супруги и лица, проживающие в одном доме, имеют до 13,9% общих штаммов микроорганизмов.

У тех, кто просто часто взаимодействует, обнаружили 10% одинаковых микроорганизмов в кишечнике.

Односельчане, не контактирующие между собой активно, имеют только 4% общих штаммов.

При этом друзья друзей имеют одинаковые микроорганизмы в кишечниках.

Биолог Никола Сегата отмечает, что это приводит к тому, что такие болезни, как гипертония и депрессия, могут распространяться от человека к человеку через микробиом.