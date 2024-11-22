Ученые выяснили, что социальное взаимодействие сближает не только людей, но и их микробиомы.
Главные тезисы
- Социальное взаимодействие между людьми способствует сближению их микробиомов, влияя на состав и функции этих организмов.
- Близкие социальные отношения могут увеличить количество общих микроорганизмов в кишечнике человека, что влияет на риск развития заболеваний, таких как гипертония и депрессия.
- Исследователи изучают возможные последствия эффекта сближения микробиомов через социальные контакты для здоровья человека.
- Социальные контакты влияют на состав микроорганизмов в кишечнике человека, что может привести к распространению различных заболеваний.
- Осознание взаимосвязи между социальным взаимодействием, микробиомами и общим здоровьем человека открывает новые перспективы для медицины и науки.
Что известно о сближении микробиомов разных людей в результате социального взаимодействия
В частности, социальные контакты влияют на то, какие микроорганизмы живут в кишечнике человека.
Исследование, проведенное американскими учеными, длилось более 20 лет и началось с изучения того, как ожирение распространяется в социальных группах.
Отмечается, что социолог Николас Кристакис пытался установить, передают ли люди, имеющие дружеские отношения, микробы друг другу, и как эти микробы влияют на риск возникновения лишнего веса.
Ученые по результатам исследования предположили, что социальные контакты влияют на формирование микробиому человека.
Для окончательного подтверждения результатов Кристакис и его коллеги-исследователи отправились в джунгли на территории Гондураса в Южной Америке.
Они составили карту социальных отношений и изучили микробиомы людей из 18 изолированных населенных пунктов.
Что удалось выяснить по результатам исследования
Друг с другом они взаимодействуют преимущественно лицом к лицу, а с обработанными продуктами и антибиотиками контактируют минимально.
Исследователи установили, что супруги и лица, проживающие в одном доме, имеют до 13,9% общих штаммов микроорганизмов.
У тех, кто просто часто взаимодействует, обнаружили 10% одинаковых микроорганизмов в кишечнике.
Односельчане, не контактирующие между собой активно, имеют только 4% общих штаммов.
При этом друзья друзей имеют одинаковые микроорганизмы в кишечниках.
Биолог Никола Сегата отмечает, что это приводит к тому, что такие болезни, как гипертония и депрессия, могут распространяться от человека к человеку через микробиом.
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