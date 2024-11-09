Японские ученые из Киотского университета обнаружили, что шимпанзе, как и люди, начинают волноваться в присутствии большого количества других лиц.
Главные тезисы
- Шимпанзе и люди проявляют волнение из-за присутствия большого количества других лиц, что свидетельствует об общей социальной черте у обоих видов.
- Склонность к “эффекту аудитории” у шимпанзе была выявлена японскими учеными, показывая, что они испытывают волнение даже в присутствии людей, а не только других обезьян.
- Шимпанзе демонстрируют улучшение в решении задач после повторений, но также оказываются под влиянием присутствия других, что влияет на их производительность.
- Социальная черта, проявляющаяся в 'эффекте аудитории', может быть характерной как для людей, так и для шимпанзе, указывая на схожие социальные особенности обоих видов.
- Исследователи подчеркивают, что волнение от множества лиц сформировалось у людей и шимпанзе задолго до самосознания, указывая на интересные аспекты эволюции социального поведения.
Почему люди и шимпанзе проявляют волнение в случае присутствия большого количества других лиц
Ученые подчеркивают , что склонность человеческих существ испытывать волнение из-за большого количества присутствующих других лиц сформировалась задолго до появления самосознания.
Отмечается, что в созданном японскими учеными заведении шимпанзе постоянно вступают в контакт с людьми.
В частности, обезьян научили общаться с людьми через сенсорный экран, который предлагает животным разные задачи в обмен на еду.
В рамках эксперимента японские исследователи предложили шести шимпанзе выполнение трех видов задач с числами на сенсорном экране.
Что показали эксперименты по шимпанзе
Эти задачи отличались между собой по уровню сложности и необходимым когнитивным навыкам.
В рамках первого задания шимпанзе должны были последовательно коснуться чисел от 1 до 19 после их появления на экране.
Вторая задача предполагала построение из цифр, отображавшихся в разных частях устройств.
Третья задача была самой сложной, поскольку цифры появлялись на экране только при нажатии.
Шимпанзе должны были быстро запоминать расположение цифр в режиме реального времени, чтобы построить их последовательность.
По результатам анализа успехов и результатам продуктивности каждой шимпанзе авторы исследования выявили две тенденции.
В частности, шимпанзе гораздо успешнее выполняли задания после большого количества повторений, однако даже самые простые упражнения они выполняли хуже, если знали, что рядом есть шимпанзе или знакомые люди.
Ученый отметил, что склонность к "эффекту аудитории" могла развиться у людей раньше, чем появление обществ, в которых была важна репутация индивида.
Еще один соавтор исследования Кристен Ли добавляет, что, несмотря на ожидания, шимпанзе продемонстрировали, что испытывают волнение даже тогда, когда за ними наблюдают люди, а не другие обезьяны.
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