Японские ученые из Киотского университета обнаружили, что шимпанзе, как и люди, начинают волноваться в присутствии большого количества других лиц.

Почему люди и шимпанзе проявляют волнение в случае присутствия большого количества других лиц

Ученые подчеркивают , что склонность человеческих существ испытывать волнение из-за большого количества присутствующих других лиц сформировалась задолго до появления самосознания.

Отмечается, что в созданном японскими учеными заведении шимпанзе постоянно вступают в контакт с людьми.

В частности, обезьян научили общаться с людьми через сенсорный экран, который предлагает животным разные задачи в обмен на еду.

В рамках эксперимента японские исследователи предложили шести шимпанзе выполнение трех видов задач с числами на сенсорном экране.

Шимпанзе

Что показали эксперименты по шимпанзе

Эти задачи отличались между собой по уровню сложности и необходимым когнитивным навыкам.

В рамках первого задания шимпанзе должны были последовательно коснуться чисел от 1 до 19 после их появления на экране.

Вторая задача предполагала построение из цифр, отображавшихся в разных частях устройств.

Третья задача была самой сложной, поскольку цифры появлялись на экране только при нажатии.

Шимпанзе должны были быстро запоминать расположение цифр в режиме реального времени, чтобы построить их последовательность.

По результатам анализа успехов и результатам продуктивности каждой шимпанзе авторы исследования выявили две тенденции.

В частности, шимпанзе гораздо успешнее выполняли задания после большого количества повторений, однако даже самые простые упражнения они выполняли хуже, если знали, что рядом есть шимпанзе или знакомые люди.

Наши выводы свидетельствуют: то, что люди переживают из-за присутствия зрителей, может быть не уникальным для нашего вида, — подчеркивает соавтор исследования Шинья Ямамото. Поделиться

Ученый отметил, что склонность к "эффекту аудитории" могла развиться у людей раньше, чем появление обществ, в которых была важна репутация индивида.

Еще один соавтор исследования Кристен Ли добавляет, что, несмотря на ожидания, шимпанзе продемонстрировали, что испытывают волнение даже тогда, когда за ними наблюдают люди, а не другие обезьяны.