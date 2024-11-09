Японські науковці з Кіотського університету виявили, що шимпанзе так само як і люди, починають хвилюватись у присутності великої кількості інших осіб.

Чому люди і шимпанзе проявляють хвилювання у разі присутності великої кількості інших особ

Науковці підкреслюють, що схильність людських істот відчувати хвилювання через велику кількість присутніх інших особ сформувалась задовго до появи самосвідомості.

Зазначається, що у створенному японськими науковцями закладі шимпанзе постійно вступають у контакт з людьми.

Зокрема, мавп навчили спілкуватись з людьми через сенсорний екран, який пропонує тваринам різні завдання в обмін на їжу.

У рамках експерименту японські дослідники запропонували шістьом шимпанзе виконання трьох видів завдань із числами на сенсорному екрані.

Шимпанзе

Що показали експерименти з шимпанзе

Ці завдання відрізнялись між собою за рівнем складності та необхідними когнитивними навичками.

У рамках першого завдання шимпанзе мали послідовно торкнутись чисел від 1 до 19 після їхньої появи на екрані.

Друге завдання передбачало побудову з цифр, які відображалися в різних частинах пристроїв.

Третє завдання було найскладнішим, оскільки цифри з’являлись на екрані тільки під час натискання.

Шимпанзе мали швидко запам’ятовувати розташування цифр у режимі реального часу, аби побудувати їхню послідовність.

За результатами аналізу успіхів тварин та результатами продуктивності кожної шимпанзе автори дослідження виявили дві тенденції.

Зокрема, шимпанзе набагато успішніше виконували завдання після великої кількості повторень, однак навіть найбільш прості вправи вони виконували гірше, якщо знали, що поруч є шимпанзе або знайомі люди.

Наші висновки свідчать: те, що люди хвилюються через присутність глядачів, може бути не унікальним для нашого виду, — підкреслює співавтор дослідження Шінья Ямамото. Поширити

Науковець зазначив, що що схильність до "ефекту аудиторії" могла розвинутися в людей раніше, ніж поява суспільств, в яких була важлива репутація індивіда.

Ще один співавтор дослідження Крістен Лі додає, що попри очікування, шимпанзе продемонстрували, що відчувають хвилювання навіть тоді, коли за ними спостерігають люди, а не інші мавпи.