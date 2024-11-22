Науковці виявили незвичайний ефект внаслідок соціальної взаємодії між людьми
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці виявили незвичайний ефект внаслідок соціальної взаємодії між людьми

Стосунки
Джерело:  Nature

Науковці з'ясували, що соціальна взаємодія зближує не тільки людей, а й їхні мікробіоми. 

Головні тези:

  • Соціальна взаємодія між людьми сприяє зближенню їхніх мікробіомів, впливаючи на склад і функції цих організмів.
  • Дослідження показало, що близькі соціальні стосунки призводять до великої кількості спільних мікроорганізмів у кішківнику.
  • Взаємодія між людьми може впливати на ризик виникнення різних захворювань, таких як гіпертонія та депресія, через поширення певних мікробіомів.
  • Дослідники підтверджують не лише ефект зближення мікробіомів через соціальні контакти, але також прагнуть вивчити можливі наслідки цього явища для здоров'я людини.
  • Ці відкриття відкривають нові горизонти у розумінні взаємозв'язку між соціальною взаємодією, мікробіомами та загальним здоров'ям людини.

Що відомо про зближення мікробіомів різних людей внаслідок соціальної взаємодії

Зокрема, соціальні контакти впливають на те, які саме мікроорганізми мешкають у кішківнику людини.

Дослідження, проведене американськими науковцями, тривало більше 20 років і почалось з вивчення того, як ожиріння поширюється у соціальних групах.

Тісні соціальні стосунки впливають на формування мікробіому
Друзі

Зазначається, що соціолог Ніколас Крістакіс намагався встановити, чи передають люди, які мають дружні стосунки, мікроби один одному, і як ці мікроби впливають на ризик виникнення зайвої ваги.

Науковці за результатами дослідження припустили, що соціальні контакти впливають на формування мікробіому людини.

Для остаточного підтвердження результатів Крістакіс і його колеги-дослідники відправились до джунглів на території Гондурасу у Південній Америці.

Вони склали карту соціальних відносин і вивчили мікробіоми людей з 18 ізольованих населених пунктів.

Що вдалось з’ясувати за результатами дослідження

Одне з одним вони взаємодіють переважно віч-на-віч, а з обробленими продуктами й антибіотиками контактують мінімально.

Дослідники встановили, що подружжя та особи, що проживають в одному будинку, мають до 13,9% спільних штамів мікроорганізмів.

У тих, хто просто часто взаємодіє між собою, виявили 10% однакових мікроорганізмів у кішківнику.

Односельці, які не контактують між собою активно, мають лише 4% спільних штамів.

При цьому друзі друзів також мають однакові мікроорганізми у кишківниках.

Біолог Нікола Сегата зазначає, що це призводить до того, що такі хвороби, як-от гіпертонія і депресія, можуть поширюватись від людини до людини через мікробіом.

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