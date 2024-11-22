Науковці з'ясували, що соціальна взаємодія зближує не тільки людей, а й їхні мікробіоми.

Що відомо про зближення мікробіомів різних людей внаслідок соціальної взаємодії

Зокрема, соціальні контакти впливають на те, які саме мікроорганізми мешкають у кішківнику людини.

Дослідження, проведене американськими науковцями, тривало більше 20 років і почалось з вивчення того, як ожиріння поширюється у соціальних групах.

Друзі

Зазначається, що соціолог Ніколас Крістакіс намагався встановити, чи передають люди, які мають дружні стосунки, мікроби один одному, і як ці мікроби впливають на ризик виникнення зайвої ваги.

Науковці за результатами дослідження припустили, що соціальні контакти впливають на формування мікробіому людини.

Для остаточного підтвердження результатів Крістакіс і його колеги-дослідники відправились до джунглів на території Гондурасу у Південній Америці.

Вони склали карту соціальних відносин і вивчили мікробіоми людей з 18 ізольованих населених пунктів.

Що вдалось з’ясувати за результатами дослідження

Одне з одним вони взаємодіють переважно віч-на-віч, а з обробленими продуктами й антибіотиками контактують мінімально.

Дослідники встановили, що подружжя та особи, що проживають в одному будинку, мають до 13,9% спільних штамів мікроорганізмів.

У тих, хто просто часто взаємодіє між собою, виявили 10% однакових мікроорганізмів у кішківнику.

Односельці, які не контактують між собою активно, мають лише 4% спільних штамів.

При цьому друзі друзів також мають однакові мікроорганізми у кишківниках.

Біолог Нікола Сегата зазначає, що це призводить до того, що такі хвороби, як-от гіпертонія і депресія, можуть поширюватись від людини до людини через мікробіом.