Ученые обнаружили смертельно опасные вещества в протеиновых добавках
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые обнаружили смертельно опасные вещества в протеиновых добавках

Протеин
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Источник:  online.ua

В популярных протеиновых порошках, употребляемых большим количеством людей по всему миру для поддержания физической формы, обнаружили целый ряд смертельно опасных веществ.

Главные тезисы

  • Популярные протеиновые порошки содержат опасные концентрации свинца, кадмия, мышьяка и ртути, угрожая здоровью потребителей.
  • Исследование показало, что органические протеиновые порошки оказались более загрязненными, чем искусственные, содержа втрое больше свинца и в пять раз больше кадмия.
  • Бисфенолы, такие как BPA и BPS, представленные в протеиновых добавках, могут нарушать функции гормонов и создавать риск развития рака и других серьезных заболеваний.
  • Уровни вредных веществ в протеиновых порошках превышают федеральные стандарты безопасности, что поднимает вопросы о качестве и безопасности этих продуктов.
  • Загрязнение протеиновых порошков связано с производством и ингредиентами, выращенными на загрязненных почвах, что приводит к накоплению тяжелых металлов в продуктах.

Что не так с популярными протеиновыми порошками

Отмечается , что в недавнем отчете, выпущенном Clean Label Project, речь идет о тревожном уровне содержания токсичных металлов.

Подчеркивается, что около 50% протестированных продуктов превысили порог безопасности.

В рамках исследования были проанализированы 160 продуктов 70 самых популярных брендов из США и обнаружены в них смертельно опасные концентрации свинца, кадмия, мышьяка и ртути.

Вредные тяжелые металлы обладают свойством накапливаться в организме, приводя к когнитивным нарушениям, поражению почек, раку и проблемам с развитием.

В ходе исследования использовались передовые методы тестирования, в частности, индуктивно-связанная плазма-масс-спектрометрия для оценки загрязнения протеиновых порошков, наряду с анализом бисфенолов, таких как BPA и BPS.

Ученые обнаружили высокие концентрации тяжелых металлов в протеиновых порошках
Протеин

Бисфенолы, такие как BPA и BPS, — это химические соединения, широко используемые в пластмассах и смолах, которые действуют как эндокринные разрушители, нарушая функции гормонов и создавая риск репродуктивного здоровья, неврологического развития и развития рака.

Установлено, что 47% проверенных протеиновых добавок имели уровни вредных веществ, превышающих федеральные или государственные стандарты безопасности в США.

При этом у 21% таких продуктов уровни вредных веществ вдвое превышали пределы безопасности, установленные Калифорнийской декларацией 65.

Почему даже органические протеиновые порошки оказались опасными.

При этом было обнаружено, что органические и растительные протеиновые порошки имели даже более высокий уровень загрязнения, чем искусственные, и содержали в среднем втрое больше свинца и в пять раз больше кадмия.

Наиболее вредными оказались порошки со вкусом шоколада, в которых концентрация тяжелых металлов оказалась значительно выше, чем в порошках с ванильным и другими вкусами.

Исследователи сообщают, что причины загрязнения кроются в производстве и подборе ингридиентов, поскольку растительные белки преимущественно получаются из культур, выращенных на загрязненных почвах, поглощающих тяжелые металлы из окружающей среды.

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