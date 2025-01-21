В популярных протеиновых порошках, употребляемых большим количеством людей по всему миру для поддержания физической формы, обнаружили целый ряд смертельно опасных веществ.
Главные тезисы
- Популярные протеиновые порошки содержат опасные концентрации свинца, кадмия, мышьяка и ртути, угрожая здоровью потребителей.
- Исследование показало, что органические протеиновые порошки оказались более загрязненными, чем искусственные, содержа втрое больше свинца и в пять раз больше кадмия.
- Бисфенолы, такие как BPA и BPS, представленные в протеиновых добавках, могут нарушать функции гормонов и создавать риск развития рака и других серьезных заболеваний.
- Уровни вредных веществ в протеиновых порошках превышают федеральные стандарты безопасности, что поднимает вопросы о качестве и безопасности этих продуктов.
- Загрязнение протеиновых порошков связано с производством и ингредиентами, выращенными на загрязненных почвах, что приводит к накоплению тяжелых металлов в продуктах.
Что не так с популярными протеиновыми порошками
Отмечается , что в недавнем отчете, выпущенном Clean Label Project, речь идет о тревожном уровне содержания токсичных металлов.
Подчеркивается, что около 50% протестированных продуктов превысили порог безопасности.
В рамках исследования были проанализированы 160 продуктов 70 самых популярных брендов из США и обнаружены в них смертельно опасные концентрации свинца, кадмия, мышьяка и ртути.
Вредные тяжелые металлы обладают свойством накапливаться в организме, приводя к когнитивным нарушениям, поражению почек, раку и проблемам с развитием.
В ходе исследования использовались передовые методы тестирования, в частности, индуктивно-связанная плазма-масс-спектрометрия для оценки загрязнения протеиновых порошков, наряду с анализом бисфенолов, таких как BPA и BPS.
Бисфенолы, такие как BPA и BPS, — это химические соединения, широко используемые в пластмассах и смолах, которые действуют как эндокринные разрушители, нарушая функции гормонов и создавая риск репродуктивного здоровья, неврологического развития и развития рака.
Установлено, что 47% проверенных протеиновых добавок имели уровни вредных веществ, превышающих федеральные или государственные стандарты безопасности в США.
При этом у 21% таких продуктов уровни вредных веществ вдвое превышали пределы безопасности, установленные Калифорнийской декларацией 65.
Почему даже органические протеиновые порошки оказались опасными.
При этом было обнаружено, что органические и растительные протеиновые порошки имели даже более высокий уровень загрязнения, чем искусственные, и содержали в среднем втрое больше свинца и в пять раз больше кадмия.
Наиболее вредными оказались порошки со вкусом шоколада, в которых концентрация тяжелых металлов оказалась значительно выше, чем в порошках с ванильным и другими вкусами.
Исследователи сообщают, что причины загрязнения кроются в производстве и подборе ингридиентов, поскольку растительные белки преимущественно получаются из культур, выращенных на загрязненных почвах, поглощающих тяжелые металлы из окружающей среды.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-