У популярних протеїнових порошках, які вживає велика кількість людей по всьому світу для підтримки фізичної форми, виявили цілу низку смертельно небезпечних речовин.

Що не так із популярними протеїновими порошками

Зазначається, що у нещодавньому звіті, випущеному Clean Label Project йдеться про тривожний рівень вмісту токсичних металів.

Підкреслюється, що майже 50% протестованих продуктів перевищили поріг безпеки.

У рамках дослідженя було проаналізовано 160 продуктів 70 найпопулярніших брендів зі США та виявлено у них смертельно небезпечні концентрації свинцю, кадмію, миш'яку та ртуті.

Шкідливі важкі метали мають властивість накопичуватись в організмі, призводячи до когнитивних порушень, ураження нирок, раку і проблем з розвитком.

Під час дослідження використовувались передові методи тестування, зокрема, індуктивно-зв'язана плазма-мас-спектрометрія для оцінки забруднення протеїнових порошків, поряд з аналізом бісфенолів, як-от BPA і BPS.

Протеїн

Бісфеноли, такі як BPA і BPS, — це хімічні сполуки, широко використовувані в пластмасах і смолах, які діють як ендокринні руйнівники, порушуючи функції гормонів і створюючи ризик для репродуктивного здоров'я, неврологічного розвитку і розвитку раку.

Було встановлено, що 47% перевірених протеїнових добавок мали рівні шкідливих речовин, що перевищують федеральні або державні стандарти безпеки у США.

При цьому у 21% таких продуктів рівні шкідливих речовин удвічі перевищували межі безпеки, встановлені Каліфорнійською декларацією 65.

Чому навіть органічні протеїнові порошки виявились небезпечними

При цьому також було виявлено, що органічні та рослинні протеїнові порошки мали навіть вищий рівень забруднення, ніж штучні, і містили у середньому втричі більше свинцю та в п'ять разів більше кадмію.

Найбільш шкідливими виявились порошки зі смаком шоколаду, у яких концентрація важких металів виявилась значно вищою, ніж у порошках із ванільним та іншими смаками.

Дослідники повідомляють, що причини забруднення криються у виробництві та підборі інгридієнтів, оскільки рослинні білки переважно отримуються з культур, вирощених на забруднених грунтах, що поглинають важкі метали з навколишнього середовища.