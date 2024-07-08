По результатам нового исследования ученых, бактерия Pseudomonas aeruginosa в течение последних двух столетий эволюционировала и стала смертельно опасной для людей.
Главные тезисы
- Бактерия Pseudomonas aeruginosa эволюционировала и стала смертельно опасной для людей, провоцируя около 300 тыс смертей ежегодно по всему миру.
- Супербактерия может вызвать инфекции, устойчивые к лекарственным препаратам, особенно у пациентов с муковисцидозом или заболеваниями легких, вызванными курением.
- Ученые выявили связь быстрого распространения бактерии с генетическими дефектами людей, жизнью в густонаселенных городах и загрязнением воздуха.
- Разрабатываются методы контроля распространения инфекций, вызванных супербактериями, для улучшения иммунитета и предотвращения новых эпидемий.
- Систематический скрининг групп с риском инфицирования поможет выявить и предотвратить формирование новых эпидемий смертельно опасных бактерий.
Что известно о стремительном распространении и эволюции опасной для человека бактерии Pseudomonas aeruginosa
По выводам ученых из Кембриджского университета, обычная бактерия окружающей среды на протяжении последних двух веков эволюционировала к смертельно опасному для человека, и в настоящее время ежегодно провоцирует около 300 тыс. смертей ежегодно по всему миру.
Эта бактерия способна вызвать большое количество инфекций, устойчивых к лекарственным препаратам, особенно у людей с сопутствующими заболеваниями, такими как муковисцидоз или повреждение легких вследствие курения.
Ученые в новом исследовании проанализировали около 10 тыс образцов ДНК людей, инфицированных Pseudomonas aeruginosa по всему миру.
Они пытались воспроизвести эволюционный путь этой бактерии, строя "генеалогическое древо" вируса.
Оказалось, что 21 "ветвь" этого "дерева" служит причиной семи из десятки случаев инфицирования.
И эти варианты бактерии быстро эволюционировали и распространились по всему миру всего за 200 лет.
Какие уязвимости использует супербактерия Pseudomonas aeruginosa
Ученые отмечают, что некоторые из мутаций могут использовать генетический дефект у людей с муковисцидозом, позволяющий инфекции выживать в клетках иммунной системы, называемых макрофагами.
Исследователи подозревают, что быстрое распространение вируса было вызвано тем, что за последние два столетия люди стали жить в густонаселенных городах, а загрязнение воздуха сделало лёгкие человека более восприимчивыми к инфекции.
По словам доктора Флото, ученые уделили ключевое внимание тому, насколько быстро инфекция распространяется среди пациентов с муковисцидозом.
Исследование также может помочь больницам лучше контролировать распространение инфекций, вызванных супербактериями.
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