По результатам нового исследования ученых, бактерия Pseudomonas aeruginosa в течение последних двух столетий эволюционировала и стала смертельно опасной для людей.

Что известно о стремительном распространении и эволюции опасной для человека бактерии Pseudomonas aeruginosa

По выводам ученых из Кембриджского университета, обычная бактерия окружающей среды на протяжении последних двух веков эволюционировала к смертельно опасному для человека, и в настоящее время ежегодно провоцирует около 300 тыс. смертей ежегодно по всему миру.

Эта бактерия способна вызвать большое количество инфекций, устойчивых к лекарственным препаратам, особенно у людей с сопутствующими заболеваниями, такими как муковисцидоз или повреждение легких вследствие курения.

Ученые в новом исследовании проанализировали около 10 тыс образцов ДНК людей, инфицированных Pseudomonas aeruginosa по всему миру.

Они пытались воспроизвести эволюционный путь этой бактерии, строя "генеалогическое древо" вируса.

Оказалось, что 21 "ветвь" этого "дерева" служит причиной семи из десятки случаев инфицирования.

И эти варианты бактерии быстро эволюционировали и распространились по всему миру всего за 200 лет.

Какие уязвимости использует супербактерия Pseudomonas aeruginosa

Ученые отмечают, что некоторые из мутаций могут использовать генетический дефект у людей с муковисцидозом, позволяющий инфекции выживать в клетках иммунной системы, называемых макрофагами.

Исследователи подозревают, что быстрое распространение вируса было вызвано тем, что за последние два столетия люди стали жить в густонаселенных городах, а загрязнение воздуха сделало лёгкие человека более восприимчивыми к инфекции.

Наше исследование научило нас новым вещам о биологии муковисцидоза и выявило важные способы, которыми мы могли бы улучшить иммунитет против вторжения бактерий в этом и, возможно, других условиях, – объясняет один из авторов исследования Андрес Флото. Поделиться

По словам доктора Флото, ученые уделили ключевое внимание тому, насколько быстро инфекция распространяется среди пациентов с муковисцидозом.

Исследование также может помочь больницам лучше контролировать распространение инфекций, вызванных супербактериями.