За результатами нового дослідження науковців, бактерія Pseudomonas aeruginosa протягом останніх двох століть еволюціонувала і стала смертельно небезпечною для людей.
Головні тези:
- Бактерія Pseudomonas aeruginosa еволюціонувала протягом останніх двох століть і стала смертельно небезпечною для людей, провокуючи близько 300 тис смертей щороку по всьому світу.
- Супербактерія може викликати інфекції, стійкі до лікарських препаратів, особливо у пацієнтів з муковісцидозом або захворюваннями легень, спричиненими палінням.
- Дослідження показало, що швидке поширення бактерії пов'язане з генетичним дефектом у людей, а також з життям в густонаселених містах та забрудненням повітря.
- Науковці розробляють методи контролю поширення інфекцій, спричинених супербактеріями, які допоможуть покращити імунітет та запобігти новим епідемічним клонам.
- Систематичний скринінг усіх груп пацієнтів з ризиком інфікування може виявити та запобігти утворенню нових епідемій смертельно небезпечних бактерій.
Що відомо про стрімке поширення та еволюцію небезпечної для людини бактерії Pseudomonas aeruginosa
За висновками науковців з Кембриджського університету, звичайна бактерія довкілля протягом останніх двох століть еволюціонувала до смертельно небезпечної для людини, і наразі щороку провокує близько 300 тис смертей щороку по всьому світу.
Ця бактерія здатна викликати велику кількість інфекцій, стійких до лікарських препаратів, особливо у людей із супутніми захворюваннями, такими як муковісцидоз, або пошкодження легень внаслідок паління.
Науковці у новому дослідженні проаналізували майже 10 тис зразків ДНК людей, інфікованих Pseudomonas aeruginosa по всьому світу.
Вони намагались відтворити еволюційний шлях цієї бактерії, будуючи "генеалогічне древо" вірусу.
Виявилось, що 21 “гілка” цього “дерева” слугує причиною семи з десятки випадків інфікування.
І ці варіанти бактерії швидко еволюціонували і поширилися по всьому світу всього за 200 років.
Які вразливості використовує супербактерія Pseudomonas aeruginosa
Вчені зазначають, що деякі з мутацій можуть використовувати генетичний дефект у людей з муковісцидозом, який дозволяє інфекції виживати в клітинах імунної системи, що називаються макрофагами.
Дослідники підозрюють, що швидке поширення вірусу було спричинене тим, що за останні два століття люди стали жити в густонаселених містах, а забруднення повітря зробило легені людини більш сприйнятливими до інфекції.
За словами доктора Флото, науковці приділили ключову увагу тому, наскільки швидко інфекція поширюється серед пацієнтів з муковісцидозом.
Дослідження також може допомогти лікарням краще контролювати поширення інфекцій, спричинених супербактеріями.
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