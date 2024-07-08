За результатами нового дослідження науковців, бактерія Pseudomonas aeruginosa протягом останніх двох століть еволюціонувала і стала смертельно небезпечною для людей.

Що відомо про стрімке поширення та еволюцію небезпечної для людини бактерії Pseudomonas aeruginosa

За висновками науковців з Кембриджського університету, звичайна бактерія довкілля протягом останніх двох століть еволюціонувала до смертельно небезпечної для людини, і наразі щороку провокує близько 300 тис смертей щороку по всьому світу.

Ця бактерія здатна викликати велику кількість інфекцій, стійких до лікарських препаратів, особливо у людей із супутніми захворюваннями, такими як муковісцидоз, або пошкодження легень внаслідок паління.

Науковці у новому дослідженні проаналізували майже 10 тис зразків ДНК людей, інфікованих Pseudomonas aeruginosa по всьому світу.

Вони намагались відтворити еволюційний шлях цієї бактерії, будуючи "генеалогічне древо" вірусу.

Виявилось, що 21 “гілка” цього “дерева” слугує причиною семи з десятки випадків інфікування.

І ці варіанти бактерії швидко еволюціонували і поширилися по всьому світу всього за 200 років.

Які вразливості використовує супербактерія Pseudomonas aeruginosa

Вчені зазначають, що деякі з мутацій можуть використовувати генетичний дефект у людей з муковісцидозом, який дозволяє інфекції виживати в клітинах імунної системи, що називаються макрофагами.

Дослідники підозрюють, що швидке поширення вірусу було спричинене тим, що за останні два століття люди стали жити в густонаселених містах, а забруднення повітря зробило легені людини більш сприйнятливими до інфекції.

Наше дослідження навчило нас новим речам про біологію муковісцидозу і виявило важливі способи, якими ми могли б поліпшити імунітет проти вторгнення бактерій у цьому і, можливо, інших умовах, - пояснює один з авторів дослідження Андрес Флото. Поширити

За словами доктора Флото, науковці приділили ключову увагу тому, наскільки швидко інфекція поширюється серед пацієнтів з муковісцидозом.

Дослідження також може допомогти лікарням краще контролювати поширення інфекцій, спричинених супербактеріями.