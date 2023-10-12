Ученые раскрыли неожиданную тайну создания картины "Мона Лиза"
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Ученые раскрыли неожиданную тайну создания картины "Мона Лиза"

Мона Лиза
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Источник:  Associated Press

Исследователи обнаружили, что Леонардо да Винчи в XVI веке использовал редкое химическое соединение, чтобы нарисовать картину "Мона Лиза". Это был плюмбонакрит – продукт оксида свинца.

Леонардо использовал новое соединение, чтобы нарисовать Мону Лизу

Ученые получили новое представление о методах, используемых Леонардо да Винчи, чтобы нарисовать свой новаторский портрет.

Исследование показало, что рецепт масляной краски, который Леонардо использовал в качестве базового слоя для изготовления панели из тополя, кажется, был особенным.

В частности, исследователи обнаружили редкое соединение, плюмбонакрит, в первом слое краски Леонардо.

Это подтвердило мнение историков о том, что Леонардо использовал порошок окиси свинца, чтобы сгущать и высушивать краску, когда он начал работать над портретом.

Как проводили анализ

Анализируемый фрагмент краски из базового слоя «Моны Лизы» был едва заметен невооруженным глазом, размером не более человеческого волоса, и происходил из верхнего правого края картины.

Ученые всмотрелись в его атомную структуру с помощью рентгеновского излучения в синхротроне.

Это большая машина, ускоряющая частицы почти до скорости света. Это позволило им разгадать химический состав части портрета.

Плюмбонакрит является побочным продуктом оксида свинца, позволяющим исследователям с большей уверенностью сказать, что Леонардо, вероятно, использовал порошок в своем рецепте краски.

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