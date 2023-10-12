Ученые раскрыли неожиданную тайну создания картины "Мона Лиза"

Исследователи обнаружили, что Леонардо да Винчи в XVI веке использовал редкое химическое соединение, чтобы нарисовать картину "Мона Лиза". Это был плюмбонакрит – продукт оксида свинца.
Леонардо использовал новое соединение, чтобы нарисовать Мону Лизу
Ученые получили новое представление о методах, используемых Леонардо да Винчи, чтобы нарисовать свой новаторский портрет.
Исследование показало, что рецепт масляной краски, который Леонардо использовал в качестве базового слоя для изготовления панели из тополя, кажется, был особенным.
В частности, исследователи обнаружили редкое соединение, плюмбонакрит, в первом слое краски Леонардо.
Это подтвердило мнение историков о том, что Леонардо использовал порошок окиси свинца, чтобы сгущать и высушивать краску, когда он начал работать над портретом.
Как проводили анализ
Анализируемый фрагмент краски из базового слоя «Моны Лизы» был едва заметен невооруженным глазом, размером не более человеческого волоса, и происходил из верхнего правого края картины.
Ученые всмотрелись в его атомную структуру с помощью рентгеновского излучения в синхротроне.
Это большая машина, ускоряющая частицы почти до скорости света. Это позволило им разгадать химический состав части портрета.
Плюмбонакрит является побочным продуктом оксида свинца, позволяющим исследователям с большей уверенностью сказать, что Леонардо, вероятно, использовал порошок в своем рецепте краски.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-