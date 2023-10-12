Учені розкрили несподівану таємницю створення картини "Мона Ліза"

Дослідники виявили, що Леонардо да Вінчі у XVI столітті використав рідкісну хімічну сполуку, щоб намалювати картину "Мона Ліза". Це був плюмбонакрит - продукт оксиду свинцю.

Леонардо використав нову сполуку, щоб намалювати Мону Лізу

Вчені отримали нове уявлення про методи, які використовував Леонардо да Вінчі, щоб намалювати свій новаторський портрет.

Дослідження показало, що рецепт олійної фарби, який Леонардо використовував як базовий шар для виготовлення панелі з тополі, здається, був особливим.

Зокрема, дослідники знайшли рідкісну сполуку, плюмбонакрит, у першому шарі фарби Леонардо.

Це підтвердило думку істориків про те, що Леонардо використовував порошок оксиду свинцю, щоб згущувати та висушувати фарбу, коли він почав працювати над портретом.

Як проводили аналіз

Фрагмент фарби з базового шару «Мони Лізи», який аналізували, був ледь помітний неозброєним оком, розміром не більше людської волосини, і походив із верхнього правого краю картини.

Вчені вдивилися в його атомну структуру за допомогою рентгенівського випромінювання в синхротроні.

Це велика машина, яка прискорює частинки майже до швидкості світла. Це дозволило їм розгадати хімічний склад частини портрету.

Плюмбонакрит є побічним продуктом оксиду свинцю, що дозволяє дослідникам з більшою впевненістю сказати, що Леонардо, ймовірно, використовував порошок у своєму рецепті фарби.