Ученые раскрыли тайну первой пандемии в истории человечества — что помогло

Ученые раскрыли тайну первой зафиксированной в истории пандемии – Юстинианова чума, возникшей во время правления византийского императора Юстиниана I.
Главные тезисы
- Исследование зубов жертв юстиниановой чумы помогло ученым выявить генетический след бактерии.
- Один из первых исторически зафиксированных случаев пандемии между 550 и 660 годами нашей эры парализовал Византийскую империю.
- Место находки микроорганизма в Джераше обнаружило прямые генетические доказательства чумной палочки.
Зубы помогли раскрыть тайну первой пандемии чумы
В ходе исследования международная группа ученых под руководством специалистов из Университета Южной Флориды и Атлантического университета Флориды обнаружила микроорганизм в братской могиле в древнем городе Джераш в Иордании.
Это прямое генетическое доказательство существования чумной палочки.
Место, где был обнаружен микроорганизм, расположен недалеко от начального эпицентра вспышки чумы почти 1500 лет назад в Восточном Средиземноморье.
Ученые извлекли и секвенировали генетический материал из восьми человеческих зубов, найденных в погребальных камерах под бывшим римским ипподромом у Джераши.
Генетический анализ показал, что жертвы юстиниановой чумы имели почти идентичные штаммы чумной палочки. Это в первый раз подтверждает, что бактерия присутствовала в Византийской империи между 550 и 660 годами нашей эры.
