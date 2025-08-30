Ученые раскрыли тайну первой пандемии в истории человечества — что помогло

Ученые раскрыли тайну первой зафиксированной в истории пандемии – Юстинианова чума, возникшей во время правления византийского императора Юстиниана I.

Зубы помогли раскрыть тайну первой пандемии чумы

В ходе исследования международная группа ученых под руководством специалистов из Университета Южной Флориды и Атлантического университета Флориды обнаружила микроорганизм в братской могиле в древнем городе Джераш в Иордании.

Это прямое генетическое доказательство существования чумной палочки.

Место, где был обнаружен микроорганизм, расположен недалеко от начального эпицентра вспышки чумы почти 1500 лет назад в Восточном Средиземноморье.

Ученые извлекли и секвенировали генетический материал из восьми человеческих зубов, найденных в погребальных камерах под бывшим римским ипподромом у Джераши.

Генетический анализ показал, что жертвы юстиниановой чумы имели почти идентичные штаммы чумной палочки. Это в первый раз подтверждает, что бактерия присутствовала в Византийской империи между 550 и 660 годами нашей эры.