Ученые раскрыли тайну первой пандемии в истории человечества — что помогло
Ученые раскрыли тайну первой пандемии в истории человечества — что помогло

пандемия
Источник:  Interesting Engineering

Ученые раскрыли тайну первой зафиксированной в истории пандемии – Юстинианова чума, возникшей во время правления византийского императора Юстиниана I.

Главные тезисы

  • Исследование зубов жертв юстиниановой чумы помогло ученым выявить генетический след бактерии.
  • Один из первых исторически зафиксированных случаев пандемии между 550 и 660 годами нашей эры парализовал Византийскую империю.
  • Место находки микроорганизма в Джераше обнаружило прямые генетические доказательства чумной палочки.

Зубы помогли раскрыть тайну первой пандемии чумы

В ходе исследования международная группа ученых под руководством специалистов из Университета Южной Флориды и Атлантического университета Флориды обнаружила микроорганизм в братской могиле в древнем городе Джераш в Иордании.

Это прямое генетическое доказательство существования чумной палочки.

Место, где был обнаружен микроорганизм, расположен недалеко от начального эпицентра вспышки чумы почти 1500 лет назад в Восточном Средиземноморье.

Ученые извлекли и секвенировали генетический материал из восьми человеческих зубов, найденных в погребальных камерах под бывшим римским ипподромом у Джераши.

Генетический анализ показал, что жертвы юстиниановой чумы имели почти идентичные штаммы чумной палочки. Это в первый раз подтверждает, что бактерия присутствовала в Византийской империи между 550 и 660 годами нашей эры.

В издании напомнили, что юстинианова чума была разрушительной катастрофой, унесшей миллионы жизней. Эта эпидемия парализовала Византийскую империю, ослабив ее административные способности.

