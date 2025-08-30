Науковці розкрили таємницю першої пандемії в історії людства — що допомогло

Вчені розкрили таємницю першої зафіксованої в історії пандемії - Юстиніанова чума, яка виникла під час правління візантійського імператора Юстиніана I.
Головні тези:
- Дослідження зубів у Джераші допомогло вченим виявити генетичний слід юстиніанової чуми.
- Аналіз генетичного матеріалу підтвердив наявність чумної палички у жертв 1500 років тому.
- Юстиніанова чума, яка виникла між 550 і 660 роками нашої ери, спричинила мільйони смертей і паралізувала Візантійську імперію.
Зуби допомогли розкрити таємницю першої пандемії чуми
Під час дослідження міжнародна група вчених під керівництвом фахівців з Університету Південної Флориди та Атлантичного університету Флориди виявила мікроорганізм у братській могилі в стародавньому місті Джераш у Йорданії.
Це прямий генетичний доказ існування чумної палички.
Місце, де було виявлено мікроорганізм, розташоване недалеко від початкового епіцентру спалаху чуми майже 1500 років тому в Східному Середземномор'ї.
Вчені витягли і секвенували генетичний матеріал із восьми людських зубів, знайдених у похоронних камерах під колишнім римським іподромом у Джераші.
Генетичний аналіз показав, що жертви юстиніанової чуми мали майже ідентичні штами чумної палички. Це вперше підтверджує, що бактерія була присутня у Візантійській імперії між 550 і 660 роками нашої ери.
