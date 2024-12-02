В сентябре этого года ученые представили ядерные часы, превосходящие все атомные аналоги по точности измерения времени.

В чем преимущество ядерных часов над атомными

Люди уже давно привыкли использовать атомные часы для измерения времени, за основу механизма которых взяты колебания электронов цезия.

Эти электроны поглощают и излучают энергию, совершая более 9 млрд колебаний в секунду.

Однако ядерные часы используют переходы в самих ядрах атомов, используя для этого торий-229, частота переходов в котором в миллион раз выше цезия.

Ядерные часы

Использование этого механизма стало возможным благодаря разработке частотной расчески, которая может работать в ультрафиолетовом диапазоне, позволяющем фиксировать столь высокие частоты.

Главный прорыв в создании ядерных часов стал возможным благодаря разработке частотного гребешка — лазерного устройства, излучающего свет с частотами, равномерно расположенными подобно зубцам гребешка.

Какие изменения несет с собой создание и использование ядерных часов

В частности, ядерные часы обещают совершить революцию в работе систем GPS-навигации. Ожидается, что они способны значительно снизить погрешность определения позиции до нескольких миллиметров.

Они также позволят исследовать сверхбыстрые процессы в физике, где пересекаются теория относительности и квантовая механика.

Ожидается, что новое определение секунды, основанное на переходах в ядре атома, может быть введено в 2030 году.