Ученые создали первый в мире прототип ядерных часов
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые создали первый в мире прототип ядерных часов

Ядерные часы
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Источник:  Nature

Несколько месяцев назад ученым удалось добиться значительного прорыва, к которому они шли в течение многих десятилетий, и создать первый в мире прототип элементарных ядерных часов.

Главные тезисы

  • Создан первый в мире прототип ядерных часов на основе разрыва между квантовыми энергетическими состояниями ядра тория.
  • Ядерные часы могут обеспечить высокую точность измерений физической Вселенной, повлиять на навигацию и физику.
  • Техническая разработка полноценных ядерных часов приближается, открывая новые возможности в ультра-высокочастотных измерениях.
  • Применение ядерных часов способствует усовершенствованию устройств для сверхточных измерений с использованием ядерной технологии.
  • Исследование команды ученых демонстрирует значительный потенциал развития научных и технологических областей благодаря созданию ядерных часов.

Что известно о создании первого в мире прототипа ядерных часов

Отмечается, что для создания этих часов ученые использовали данные измерения разрыва между квантовыми энергетическими состояниями ядра тория.

Ключевая технология устройства заключается в сочетании стронциевых атомных часов с кристаллом, содержащим ядра тория.

С этим первым прототипом мы доказали: торий можно использовать в качестве хронометра для сверхточных измерений, — объясняет физик из Венского технического университета Торстен Штрумм.

Ученые создали первый в мире противоп ядерных часов
Ядерные часы

По его словам, осталось лишь провести техническую разработку и все серьезные препятствия будут устранены.

Как создание и применение ядерных часов повлияет на развитие науки и технологий

Объясняется, что ядерные часы позволят проводить измерения физической Вселенной с более высокой точностью, что повлияет на системы навигации и эксперименты по поиску темной материи, а также многие другие научные и технологические сферы.

Представьте себе наручные часы, которые не будут терять ни секунды, даже если оставить их работать миллиарды лет. Хотя мы еще не совсем добились этого, это исследование приближает нас к такому уровню точности, — отмечает физик Цзюнь Йе.

Отмечается, что команда ученых неоднократно проводила эксперимент, каждый раз получая результаты, соответствующие атомным часам.

В дальнейшем учёные планируют усовершенствовать разработанное устройство.

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