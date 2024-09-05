Ученые создали первый в мире прототип ядерных часов

Несколько месяцев назад ученым удалось добиться значительного прорыва, к которому они шли в течение многих десятилетий, и создать первый в мире прототип элементарных ядерных часов.
Главные тезисы
- Создан первый в мире прототип ядерных часов на основе разрыва между квантовыми энергетическими состояниями ядра тория.
- Ядерные часы могут обеспечить высокую точность измерений физической Вселенной, повлиять на навигацию и физику.
- Техническая разработка полноценных ядерных часов приближается, открывая новые возможности в ультра-высокочастотных измерениях.
- Применение ядерных часов способствует усовершенствованию устройств для сверхточных измерений с использованием ядерной технологии.
- Исследование команды ученых демонстрирует значительный потенциал развития научных и технологических областей благодаря созданию ядерных часов.
Что известно о создании первого в мире прототипа ядерных часов
Отмечается, что для создания этих часов ученые использовали данные измерения разрыва между квантовыми энергетическими состояниями ядра тория.
Ключевая технология устройства заключается в сочетании стронциевых атомных часов с кристаллом, содержащим ядра тория.
По его словам, осталось лишь провести техническую разработку и все серьезные препятствия будут устранены.
Как создание и применение ядерных часов повлияет на развитие науки и технологий
Объясняется, что ядерные часы позволят проводить измерения физической Вселенной с более высокой точностью, что повлияет на системы навигации и эксперименты по поиску темной материи, а также многие другие научные и технологические сферы.
Отмечается, что команда ученых неоднократно проводила эксперимент, каждый раз получая результаты, соответствующие атомным часам.
В дальнейшем учёные планируют усовершенствовать разработанное устройство.
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