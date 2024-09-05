Ученые создали первый в мире прототип ядерных часов

Несколько месяцев назад ученым удалось добиться значительного прорыва, к которому они шли в течение многих десятилетий, и создать первый в мире прототип элементарных ядерных часов.

Что известно о создании первого в мире прототипа ядерных часов

Отмечается, что для создания этих часов ученые использовали данные измерения разрыва между квантовыми энергетическими состояниями ядра тория.

Ключевая технология устройства заключается в сочетании стронциевых атомных часов с кристаллом, содержащим ядра тория.

С этим первым прототипом мы доказали: торий можно использовать в качестве хронометра для сверхточных измерений, — объясняет физик из Венского технического университета Торстен Штрумм. Поделиться

Ядерные часы

По его словам, осталось лишь провести техническую разработку и все серьезные препятствия будут устранены.

Как создание и применение ядерных часов повлияет на развитие науки и технологий

Объясняется, что ядерные часы позволят проводить измерения физической Вселенной с более высокой точностью, что повлияет на системы навигации и эксперименты по поиску темной материи, а также многие другие научные и технологические сферы.

Представьте себе наручные часы, которые не будут терять ни секунды, даже если оставить их работать миллиарды лет. Хотя мы еще не совсем добились этого, это исследование приближает нас к такому уровню точности, — отмечает физик Цзюнь Йе. Поделиться

Отмечается, что команда ученых неоднократно проводила эксперимент, каждый раз получая результаты, соответствующие атомным часам.

В дальнейшем учёные планируют усовершенствовать разработанное устройство.